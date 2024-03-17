Putin'in ürpertici planı: NATO'yu parçalamak

17 Mart 2024 20:12 - Güncelleme : 17 Mart 2024 20:20

Eski bir Ukraynalı milletvekili olan Aliona Hlivco, Putin'in Rusya'daki seçimlerin sahte olduğun öne sürerek yeniden seçileceğini, ardından "NATO'yu parçalayacağı" yönündeki tüyler ürpertici planı olduğunu dile getirdi.

Planın bir parçası olarak ise Baltık ülkelerini füzelerle vurmaya hazırlandığı uyarısında bulundu. Hlivco, Putin'in istilasını artıracağına ve Ukrayna dışındaki bölgeleri bile vurabileceğine inanıyor.

71 yaşındaki Putin, bu hafta milyonlarca Rus vatandaşının sandık başına gitmesiyle birlikte Rusya'daki iktidarını en az 2030 yılına kadar sağlamlaştırmaya hazırlanıyor.

Ancak kendisine meydan okuyabilecek tüm muhalif figürlerin ya hapiste ya sürgünde ya da ölü olması nedeniyle seçimlerin özgür ya da adil olacağına dair çok az umut olduğuna inanılıyor.

Bu durum Josef Stalin'den bu yana Kremlin'de en uzun süre görev yapan lider olan Putin için ülkenin başında beşinci bir dönem geçireceği anlamına geliyor.

Uzmanlar bu durumun şan ve şöhret düşkünü olduğunu öne sürdükleri Rus lider Putin'in Avrupa'yı işgal ederek mirasını parlatmak konusunda cesaretlendirebileceğinden korkuyor.

RUSYA, BİRKAÇ YIL İÇİNDE GÜCÜNÜ İKİYE KATLAYABİLİR

Dünya gündemine bomba gibi düşen Alman istihbarat belgeleri, Putin'in 2026'da Batı'ya geniş çaplı bir saldırı başlatabileceğini ortaya koyuyor. Yakın zamanda "Rusların silahlanmasında önemli bir artış" gözlemleyen Alman casuslar, Putin'in ordusunun büyük bir harekata hazırlandığından korkuyor.

Rusya ordusundaki yeniden yapılanma işaretleri, birlik hareketleri ve ülkenin batısına füze konuşlandırılması, Rusya'nın önümüzdeki birkaç yıl içinde askeri gücünü ikiye katlayacağının sinyallerini veriyor olabilir.

"PUTİN 'HİBRİT TAKTİKLER'DE USTALAŞTI"

Şu anda Henry Jackson Society adlı düşünce kuruluşunun genel müdürü olan eski Ukraynalı milletvekili Aliona Hlivco, Putin'in "Batı için oldukça yıkıcı ve Kremlin için minimum maliyetli olduğu kanıtlanmış hibrit taktiklerde ustalaştığı" uyarısında bulundu.

"NATO'NUN KARARLILIĞINI SINAYACAK"

Eski Ukraynalı siyasetçi Putin'in bir sonraki adımının Baltık ülkelerine saldırmak olabileceğine inanıyor. Hlivco yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Baltık ülkeleri açısından bence tehdit gerçek. Sadece göçmenlerin silahlandırılması yoluyla hibrid bir saldırı ya da kritik altyapıyı etkisiz hale getirmek için siber bir saldırı değil, aynı zamanda füzeler vb. ile kinetik bir saldırı da söz konusu olabilir."

"Rus füzelerinin enkazının NATO topraklarına (Polonya ve Romanya) düştüğünü ve buna güçlü bir karşılık verilmediğini zaten gördük. Dolayısıyla Rusya'nın bundan faydalanmaya çalışacağını ve NATO'nun Kuzey'deki kararlılığını sınayacağını düşünüyorum.

"Baltık ülkeleri şimdiden Rusya ile olan sınırlarını mümkün olduğunca güçlendiriyor ve halklarını ihtiyaç halinde ülkelerini savunmaya hazır olmaları için seferber ediyor."

PUTİN, NATO'DA 5. MADDEYİ TETİKLEYEBİLİR

Kimyasal silah uzmanı olan Albay Hamish de Bretton-Gordon, her ikisi de Baltık ülkesi olan Letonya ya da Litvanya'nın Putin'in ilk ateş hattında yer alabileceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bence şu anda (Ukrayna'da) elinden geleni yapıyor. Bu yılın sonunda azalması muhtemel olan Batı desteğini aşmak için her şeyi 'kıyma makinesine' atıyor. Eğer Putin Ukrayna'da başarılı olursa Batı ile savaşa girecektir. İlk olarak Letonya ve Litvanya'ya saldıracak ve bu iki ülke de NATO üyesi."

Putin'in bir NATO ülkesine saldırması 5. maddeyi tetikleyecektir. 5. maddede ise, "ittifaktaki diğer ülkeler müttefiklerinin yardımına koşacak ve gerekli önlemleri alacaklardır." ifadesi yer alıyor.

Bu durumda İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı savunma amaçlı birlikler gönderilebilir ki bu da Batı ile topyekün bir savaşa yol açabilir.

"TRUMP, BEYAZ SARAY'A DÖNERSE DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞİR"

ABD'li eski General Ben Hodges, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinin durumu daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu. Hodges yaptığı açıklamada, "Putin'in planları Ukrayna'yı yok etmek ve ABD ile ittifakın diğer üyelerinin bir NATO ülkesine yönelik sınırlı bir saldırıya gerçekten karşılık verip vermeyeceğini test ederek NATO'yu çökertmek." ifadelerine yer verirken devamında ise şöyle konuştu:

"Ukrayna'nın kazanmasına yardımcı olmakta isteksiz olduğumuzu ya da olamayacağımızı görürse, o zaman cesaretlenecektir. Talihsiz bir şekilde Trump Beyaz Saray'a geri dönerse ve Trump yıllardır tehdit ettiği şeyi yaparsa (NATO müttefiklerine sırtını dönerse) o zaman Putin NATO'ya saldırmak için bir fırsat görecektir."

"Bu kaçınılmaz değil ama Putin'in önümüzdeki birkaç yıl içinde ordusunu böyle bir harekat için yeniden inşa etmeye çalışacağı kesin. Bu nedenle tüm NATO ülkelerinin hazırlıklı olması ve ittifak içinde uyumun sağlanması, Putin'in böylesine korkunç bir yanlış hesap yapmasını önlemek için elzemdir."