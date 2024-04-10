Ramazan Bayramı jesti: Binlerce mahkum affedildi

10 Nisan 2024 13:05 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 13:08

Ukraynalı siyasetçiden Türkiye'yi de ilgilendiren skandal iddia: Putin'in hedefinde 4 ülke var

Ukraynalı siyasetçiden Türkiye'yi de ilgilendiren skandal iddia: Putin'in hedefinde 4 ülke var

Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı vesilesiyle aralarında terörden hüküm giymiş 18 kişi dahil 2 bin 97 mahkum hakkında af kararı çıkardı.

18 KİŞİ 'TERÖRİZM' HÜKÜMLÜSÜYDÜ

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kral 6. Muhammed, bayram münasebetiyle 2 bin 97 mahkumun affedilmesine karar verdi.” denildi.

Açıklamada, aşırıcılık ve terörizm davalarından hükümlü olan 18 kişinin de aftan yararlandığı vurgulandı.

Öte yandan Fas'ta kral, anayasanın 58. maddesi uyarınca milli veya dini günlerde çeşitli suçlardan hüküm giyen mahkumlar için af kararı verebiliyor.