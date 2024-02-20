Rus helikopterini kaçırıp Ukrayna safına geçmişti: Kuzminov, İspanya'da öldürüldü

20 Şubat 2024 09:32 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 09:32

İspanya resmi haber ajansı EFE, jandarma kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 13 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Alicante kentindeki bir sitede bulunan evin garajının önünde silahlı saldırıya uğrayan ve olay yerinde hayatını kaybettiği bildirilen kişinin saf değiştiren Rus pilot Maksim Kuzminov olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Haberde, görgü tanıklarının, Kuzminov'ın vücuduna yarım düzine mermi boşaltan saldırganların daha sonra olay yerinden kaçarken arabayla Kuzminov'un cesedinin üzerinden geçerek kaçtıkları aktarıldı.

ÜZERİNDEN UKRAYNA KİMLİĞİ ÇIKTI

Soruşturmayı yürüten jandarmanın cesedin üzerinde, 33 yaşında bir Ukrayna vatandaşına ait kimlik bulduğu, daha sonra yapılan araştırmalarda ise öldürülen kişinin Rus pilot Kuzminov olduğunun ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

Diğer yandan, Ukrayna'nın Kyiv Post gazetesi de Ukrayna Askeri İstihbarat Merkezine dayandırdığı haberinde Kuzminov'un öldürüldüğünü bildirdi.

Haberde, Ukrayna Askeri İstihbarat Merkezi kaynaklarının, Kuzminov'un Ukrayna'da kalmak yerine İspanya'da yaşamayı tercih ettiğini öne sürdüğü bilgisi verildi.

SAVAŞ SUÇLUSU OLMAK İSTEMEDİĞİ İÇİN KAÇMIŞTI

Ukrayna ile savaşın başlamasından önce askerliği bırakmaya çalıştığı ve sonrasında da savaşa gitmek istemediği söylenen Rus pilot Kuzminov, 9 Ağustos 2023'te kullandığı Mi-8 tipi helikopter ile Rusya sınırına yakın Ukrayna'nın doğusundaki bir askeri üsse iniş yapmıştı.

Ukrayna Askeri İstihbarat Merkezi ile anlaşarak Ukrayna'ya kaçan Rus pilotun görüntüleri o dönemde paylaşılmıştı.

Kuzminov, görüntülerde savaş suçlusu olmayı reddettiği için Ukrayna'ya kaçtığını söyleyerek, diğer Rus pilotlara da kendisinin izinden gitmeleri çağrısını yapmıştı.

İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANI, RUSYA'DAN İNANDIRICILIĞI OLACAK BİR AÇIKLAMA İSTEDİ

Diğer yandan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 16 Şubat'ta Rusya'da kaldığı cezaevinde hayatını kaybetmesiyle bağlantılı olarak İspanya Dışişleri Bakanlığının Rusya'nın Madrid Büyükelçisi Yuri Klimenko'yu Bakanlığa çağırdığı bildirildi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de basına yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın ölümünün "tamamen haksız olduğunu ve asla gerçekleşmemesi gerektiğini" belirterek "bunun sorumlusunun, onu siyasi nedenlerle ve haksız yere hapse atanlar olduğunu" söyledi.

Albares, Rusya'dan "inandırıcılığı olacak şekilde bu ölüm olayına açıklık getirmesini" istedi.