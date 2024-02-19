Rus muhalif Navalni beklenenden geç öldü! Ortalığı karıştıracak 'zehir' iddiası

19 Şubat 2024 10:54 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 11:24

Rusya'da hapishanede ölü bulunan muhalif Aleksey Navalni'nin ölüm sebebi üzerine tartışmalar sürerken ortaya atılan yeni iddialar kafaları daha da karıştırdı. İngiliz basınından Dailymail'in bağımsız Rus medya kuruluşu SOTA'dan aktardığı haberde, Navalni'nin ölümünün Rusya lideri Vladimir Putin tarafından, okul arkadaşı ve kendisine yakın bir devlet görevlisi olan Aleksandr Bastrykin’e 'doğum günü hediyesi' olduğu iddia edildi.



Aleksander Bastrykin

Rusya Soruşturma Komitesi'nin başkanlığını yürüten Bastrykin'in, Navalni'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Putin'den cezaevinde öldürülmesi için Putin'den onay istediği öne sürüldü. Bastrykin'in Rus Cezaevi Hizmetleri Başkanı Arkady Gostev'in de destek aldığı da iddialar arasındaydı. Putin'in Navalni'nin yavaş yavaş öldürülmesi emri verdiği söylendi.

'BEKLENENDEN GEÇ ÖLDÜ' İDDİASI

Navalni'nin yavaş yavaş zehirlenerek öldürülmesi planında gecikme olduğu, kalp-damar sorunları nedeniyle 2023 yılı bitmeden hayatını kaybedeceği planlanıyordu. Fakat Navalni 16 Şubat'ta öldü.

Navalni'nin ölmeden önce ekibine, 'kendisine bir tür zehir verildiğine' dair şüpheleri olduğunu söylediği belirtildi. Son olarak nakledildiği Kuzey Kutup dairesinde bulunan hapishanedeki ceza kolonisinde su eksikliği ve işkence rejimi gibi sağlığı olumsuz etkileyecek unsurlar göz önüne alındığında pıhtılaşmaya neden olabilecek bir maddenin Navalni’nin aniden ölümüne neden olabileceği aktarıldı.

SOTA, Bastrykin’in, Navalni’ye karşı 'kişisel bir kin' beslediğini ifade ederken, daha önce Rus muhalif ve ekibi hakkında çok sayıda sahte soruşturma açtığını yazdı.

Öte yandan Navalni'nin ölümünden Putin sorumlu tutulurken Kremlin iddiaları yalanlıyor.

PROTESTOLARA KATILAN 154 KİŞİYE HAPİS CEZASI

Rusya’da muhalif lider Alexei Navalni’nin Cuma günü tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından ülke çapında düzenlenen protesto gösterileri sürüyor. Rus polisi protestolara katılanlara müdahalede bulunurken, ülke genelinde gözaltına alınanların sayısı 400’ü geçti.

Protestoların yoğun bir şekilde devam ettiği St. Petersburg’da gözaltına alınan 200’de fazla Navalni destekçisinden 154’ü protesto yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 14 güne kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Bağımsız medya kuruluşları ve insan hakları kuruluşları ülkenin farklı şehirlerinde de benzer cezaların verildiğini bildirdi.