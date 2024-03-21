Rus siyasetçiden Macron'a tehdit: İlk Fransız askerlerini öldürürüz

21 Mart 2024 16:11 - Güncelleme : 21 Mart 2024 16:20

Rusya, Kiev'i havaya uçurdu! Balistik füzelerle saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya, Kiev'i havaya uçurdu! Balistik füzelerle saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Fransa lideri Emmanuel Macron'un açıklamaları Rusya'da halen tepkilerle karşılık buluyor. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın başkan yardımcısı Pyotr Tolstoy da Macron'un açıklamalarını hedef aldı ve tehditkar konuştu.

Macron'un "Ukrayna'ya destek konusunda sınır tanımadığına" yönelik açıklamasına değinen Tolstoy, "Onun fikri umurumuzda değil. Macron'un ne dediği, sınırları umurumuzda değil. Ukrayna topraklarına gelen tüm Fransız askerlerini öldüreceğiz, hepsini." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DA 147 FRANSIZ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Tolstoy, Ukrayna'da 13 bin paralı askerin bulunduğunu ve bunlardan 367'sinin Fransız olduğunu söyledi. Bu ülkedeki 147 Fransız paralı askerin öldürüldüğünü iddia eden Tolstoy, "Herkesi öldüreceğiz endişelenmeyin." dedi.

Tolstoy, Odessa'ya askerleriyle gelmek isteyen Fransızların 3. Dünya Savaşı çıkarmak için uğraştığını savunarak, "Fransız askerlerini Ukrayna'ya gönderme fikri, Orly'de (Paris'te havalimanı) Fransa bayrağıyla örtülen tabutlarla sona erecek." dedi.

MACRON'UN TEPKİ ÇEKEN RUSYA SÖZLERİ

Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." demişti. Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajını veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini belirtmişti.

Macron'un bu sözleri üzerine Avrupalı siyasiler, NATO ve Avrupa Birliği (AB) Ukrayna'ya askeri birlik gönderilmeyeceğini bildiren açıklamalar yapmıştı.

Öte yandan, Le Monde gazetesi, Macron'un bazı davetlilerin önünde, "gelecek yıl Odessa'ya askeri birlik göndermesi gerekeceğini" söylediğini iddia etmişti.