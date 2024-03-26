Ruslar, teröristlerin kulaklarını neden kesti? Eski asker açıkladı: "Çok büyük bir anlamı var"
Rusya'da bir konser salonuna basarak 137 kişiyi öldüren teröristlerin sorgusundaki 'kesik kulak' detayı dikkat çekti. Sorgu sırasında çekilen fotoğrafta bir teröristin kulağının kesik olduğu görüldü. Rus basını ise ilginç sorgu yönteminin dini bir nedene dayandırdı.
Moskova'daki Crocus Konser Salonu'na baskın düzenleyen teröristler, 137 kişiyi canice öldürdü. Teröristin mahkemedeki sorgusunda çekilen 'kesik kulak' detayı ise dünya basınında gündem oldu.
Sorguya kulağında kalın bir bant ile katılan teröristin neden kulağının kesildiğini askeri uzman açıkladı.
"KULAK KESMENİN ANLAMI ÇOK BÜYÜK"
Moskovsky Komsomolets gazetesine konuşan bir askeri uzman bu durumun eski bir sorgu tekniği olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
"Bu yöntemle birlikte suçlular hızlıca konuşturulur. Bunu yapması elbette kolay değil, özel bir eğitim almanız gerekiyor. Böyle durumlarda teröristlere yönelik insan hakları daha önemsiz bir hal alıyor. DAEŞ gibi terör grupları açısından farklı bir durum daha var. Radikal gruplar için kulak kesmenin anlamı çok büyük.
Onlar için hem utanç verici hem de aşağılayıcı bir durum. Birçoğu kulakları kesildiği zaman 'Şehit' olmayacaklarına inanıyorlar. Dolayısıyla sembolik anlamı da bu."