Rusya açık açık uyardı, ABD gizli gizli yolladı! Ukrayna'da savaşın seyri değişecek

25 Nisan 2024 10:29 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:09

ABD'nin Ukrayna'ya 61 milyon dolarlık yardımının yanı sıra gizlice uzun menzilli füze sistemi gönderdiği iddia edildi. Üst düzey ABD'li bir yetkiliye göre, ABD geçen hafta ATACMS olarak bilinen uzun menzilli füzeleri Ukrayna'ya gizlice gönderdi. Ukrayna'nın bu füzeleri ilk defa ülkenin güneyindeki Rus güçlerine karşı ve Kırım'daki bir hava üssünü vurmak için kullandığı kaydedildi.

RUS ORDUSUNA AĞIR KAYIPLAR VERDİREBİLİR

ABD daha önce kısa menzilli füze sistemi yollasa da Ukrayna'ya uzun menzilli füzeleri ilk kez gönderdi. Ukrayna ise uzun bir süredir ABD'den talep ediyordu.

305 kilometre menzilli ATACMS füzeleri, Kırım gibi Rusya'nın konuşlu olduğu bölgelere ulaşarak Rus ordusuna ağır kayıplar verdirme kapasitesine sahip.

UKRAYNA SİLAHI ALDIĞI GÜN KULLANDI

ABD'li kaynaklara göre Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya uzun menzilli füze gönderilmesi planını şubat ayında gizlice onayladı. ABD, planı sevkiyatın güvenliği için haftalarca gizli tuttu.

Haberlere göre Ukrayna, yeni silahı aldığı gün Kırım'da kullanarak Rus güçlerine büyük zarar verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırı sonrası orduya teşekkür etmiş ancak ATACM füzelerinden bahsetmemişti.

Savaşta son dönemde Rusya'nın ilerleyişini durdurmaya çalışan Ukrayna, Rus topraklarına da İHA saldırılarını arttırdı.

RUSYA AÇIK AÇIK UYARMIŞTI

Rusya, Ukrayna'nın ABD'den uzun menzilli ATACM füzelerini alması halinde, Rusya'nın karşı adım atacağını bildirerek Washington'ı açıkça uyarmıştı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, dün yaptığı açıklamada, daha uzun menzilli füzelerin gönderilmesi halinde, Rusya'nın Ukrayna'da tampon bölge olarak kullandığı alanı genişletmek zorunda kalacağını belirtmişti.