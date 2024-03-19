19 Mart 2024 15:35 - Güncelleme : 19 Mart 2024 15:36
Rusya, Donbas bölgesinde kritik yeri ele geçirdi
Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya, Donbas bölgesinde Orlovka yerleşim birimini aldığını duyurdu.
Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar son dönemlerde şiddetini arttırdı. Rusya, Ukrayna'ya başlattığı yeni saldırıdan detaylar verdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbas bölgesinde Orlovka yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
ÖN CEPHEDEKİ DURUM NORMALE DÖNDÜ
Rus birliklerinin, Donbas bölgesinde bir yerleşim birimini kontrol altına aldığı belirtilen açıklamada, "Avdiyivka yönünde, Merkez birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Orlovka yerleşim birimini kurtardı ve ön cephedeki durumu iyileştirdi." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı