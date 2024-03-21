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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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21 Mart 2024 16:01 - Güncelleme : 21 Mart 2024 16:11

Rusya, Kiev'i havaya uçurdu! Balistik füzelerle saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın sabaha karşı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e eş zamanlı ve farklı noktalardan hem seyir füzeleri hem de balistik füzelerle saldırdığı duyuruldu. Hava saldırısı alarmının ise 3 saat boyunca çaldığı bildirildi.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın 44 günlük aradan sonra Kiev'e füze saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus ordusunun saldırıda Х-101/Х-555/Х-55 model seyir füzeleri ve balistik füzeler kullandığı bilgisini paylaşan Popko, başkentte hava saldırısı alarmının yaklaşık 3 saat sürdüğünü kaydetti.

Rusya, Kiev'i havaya uçurdu! Balistik füzelerle saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

FARKLI YÖNLERDEN EŞ ZAMANLI SALDIRI

Popko, Rus füzelerinin Kiev şehrini farklı yönlerden eş zamanlı olarak vurduğuna işaret ederek, "Hava savunma kuvvetleri, Kiev üzerinde balistik füzeler dahil 30'a yakın füze düşürdü." ifadesine yer verdi.

Svyatoşin ilçesinde füze parçalarının anaokulu binasına ve apartmana hasar verdiğini aktaran Popko, Şevçenko ilçesinde ise saldırı sonucu bir apartmanın hasar gördüğünü belirtti.

Rusya, Kiev'i havaya uçurdu! Balistik füzelerle saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

Popko, Podilski ilçesinde de füze parçalarının bir binanın bahçesine düştüğü bilgisini vererek, tüm acil servis ekiplerinin olay yerlerinde çalıştığını ifade etti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Kiev'e füze saldırısında 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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