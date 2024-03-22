Rusya Moskova'daki saldırı sonrası ABD'nin açıklamasına çıldırdı

22 Mart 2024 23:03 - Güncelleme : 22 Mart 2024 23:04

Son dakika! Moskova'da konsere silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Son dakika! Moskova'da konsere silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Rusya başkent Moskova'da yaşanan katliamın şokunu yaşıyor. 40'dan fazla kişinin yaşamını kaybettiği 100'lerce kişinin yaralandığı konser salonundaki silahlı saldırı sonrası Beyaz Saray'dan gelen Ukrayna'nın alakasının olmadığı açıklamalarına Rusya Dışişleri “Beyaz Saray, Moskova'daki terör saldırısına Ukraynalıların karıştığına dair herhangi bir belirti görmediğini söyledi. Bu sonuçlara neye dayanarak varıyor?” dedi.

Beyaz Saray, Moskova’daki saldırıyla ilgili olarak “görüntülerin korkunç” olduğuna dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, Moskova’daki ABD’lilerin bulundukları yerlerde kalmaları istendi. Beyaz Saray, saldırılara şu an için Ukrayna’nın karıştığına dair bir delil olmadığını kaydetti.

PUTİN'E BİLGİ VERİLDİ

Kremlin Sözcüsü Peskov, Crocus City’de yaşanan saldırının ilk dakikalarında Putin'e bilgi verildiğini söyledi.

Peskov, Devlet Başkanı'nın ilgili tüm servisler aracılığıyla sürekli olarak olup bitenler ve alınan önlemler hakkında bilgi aldığını ve gerekli tüm talimatları verdiğini ifade etti.

ABD VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

ABD 8 Mart'ta yaptığı uyarısında Rusya'daki vatandaşlarını uyarmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Moskova Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada, aşırılık yanlısı grupların kalabalık yerlere saldırı planı yaptığı belirtilerek ABD vatandaşlarına Moskova'da kalabalık etkinliklerden uzak durma çağrısı yapıldı.

Elçiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Elçiliğimiz aşırılık yanlısı grupların Moskova'da konser gibi büyük etkinliklere saldırı planlarıyla ilgili raporları takip ediyor. ABD vatandaşlarının gelecek 48 saat içinde kalabalık etkinliklerden uzak durmaları tavsiye edilir.''