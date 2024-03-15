Rusya, Odessa'ya füze saldırısı gerçekleştirdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

15 Mart 2024 17:50 - Güncelleme : 15 Mart 2024 17:51

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Odessa kentine füze saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti. Oleg Kiper, gerçekleştirilen saldırı sebebiyle 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Ölenlerin arasında bölge sakinleri, bir sağlık görevlisi ve bir arama kurtarma ekip üyesinin bulunduğunu ifade eden Kiper, hayatını kaybeden sağlık görevlisi ile arama kurtarma ekip üyesinin ilk patlamadan sonra olay yerine intikal edenlerden olduğunu vurguladı.

ODESSA'DA ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Kiper, saldırıda hayatını kaybedenler için yarın Odessa'da ulusal yas ilan edildiğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu saldırıyı değerlendirerek, "Odessa'daki Rus terörü, kendi topraklarındaki insanların güvenliğini garanti edemediği bir zamanda Ukraynalı sivillerle savaşan düşmanın zayıflığının bir işaretidir." ifadelerini kullandı.