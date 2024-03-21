Rusya saldırı olasılığını hesapladı: Nükleer, Paris'e 2 dakika uzaklıkta

21 Mart 2024 20:21 - Güncelleme : 21 Mart 2024 20:31

Rusya, Kiev'i havaya uçurdu! Balistik füzelerle saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya, Kiev'i havaya uçurdu! Balistik füzelerle saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Vladimir Putin destekçilerinden Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın başkan yardımcısı olan Pyotr Tolstoy, Rusya'nın tehditlerine bir yenisini ekledi. Tolstoy, "Paris'i bombalamanın sadece iki dakika süreceğini" ileri sürdü.

Pyotr Tolstoy, Fransız birliklerinin Ukrayna'ya girmesi halinde Paris'e nükleer bomba gönderme olasılığını gündeme getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz günlerde Putin'in Kiev'e yeni bir saldırı başlatması halinde Ukrayna'nın cephe hattına asker gönderebileceği uyarısında bulundu.

RUSYA OLASILIKLARI HESAPLIYOR

Macron, NATO'nun küresel gücünün bir parçasını oluşturan Fransa'nın müdahalesi için "daha fazla kırmızı çizgi" olmaması gerektiğini çarpıcı bir şekilde öne sürmüştü.

Ancak bu tehditlere karşılık Tolstoy da çok daha dramatik bir şekilde kendi tehditlerini savurdu. Fransız BFM TV kanalına bir röportaj veren politikacı, Rusya'nın Paris'e nükleer saldırı olasılığını "hesapladığını" doğruladı.

"İKİ DAKİKADAN BİRAZ FAZLA"

Tolstoy, Rusya'dan ateşlenen bir merminin Fransa'nın başkentine "iki dakikadan biraz daha uzun bir sürede" ulaşabileceğini tahmin ettiğini sözlerine ekledi.

Pyotr Tolstoy, "Rusya için tarihsel olarak önemli olan ülkenin güvenliğini sağlamaktır. Fransa da dahil olmak üzere NATO ülkeleri Rusya sınırlarına füzeler yerleştiriyor." ifadelerine yer verdi.

MACRON SAVAŞA GİRMEKTE ISRARCI

Elysee Sarayı'nda muhalefet liderleriyle özel bir toplantı yapan Macron, iki yıldır devam eden bir savaşa girme gerekçelerini ortaya koydu. Fransız L'Independant gazetesine göre Macron, Fransız hükümetinin üst düzey üyelerine Rusya'nın Odesa ya da Kiev'e ilerleyebileceği muhtemelen noktaları içeren haritalar gösterdi.

Tolstoy ise misilleme olarak Ukrayna'da konuşlandırılacak "tüm Fransız askerlerini öldürme" sözü verdi. Macron, Putin ve yandaşlarını ilk kez kızdırmıyor; daha önce de NATO ve AB ülkelerinin yakında cepheye asker gönderebileceğini ileri sürmüştü.