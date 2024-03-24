Rusya terör saldırısının cezasını Ukrayna'ya kesti! Kiev'e bombalar yağıyor, Polonya alarm durumunda

24 Mart 2024 10:00 - Güncelleme : 24 Mart 2024 10:04

Moskova'da Crocus City Hall'de meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükselirken Rusya, cezayı Ukrayna'ya kesti. Saldırının ardından kameralar karşısına geçen Putin, saldırının Ukrayna bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Putin, "Kaçmaya çalıştılar, Ukrayna'ya doğru ilerliyorlardı. İlk bilgilere göre saldırganlara, Ukrayna tarafından sınırı geçmeleri için bir geçit hazırlandı." dedi.

Saldırıyı Nazilerin yaptığı katliamlara benzeten Putin, 4 saldırganın da dahil olduğu 11 kişinin yakalandığını duyurdu. Putin, tüm faillerin bulunacağını ve cezalandırılacağını da sözlerine ekledi.

Putin'in intikam sözlerinin ardından Ukrayna'ya yoğun bir hava saldırısı başladı. Hava saldırısı sirenleri halkın bir kez daha sığınaklara inmesine neden oldu. Kiev'e çok sayıda bomba yağdı.

NATO topraklına komşu Lviv de saldırıların hedefi oldu. Polonya, sınıra yakın bölgelerin vurulması üzerine savaş uçaklarının alarm durumuna geçtiğini bildirdi.

KİEV VE LVİV HEDEFTE

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bu sabah Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda "Tu-95MS" tipi stratejik bombardıman uçaklarından "X-101", "X-555" ile "X-55" tipi seyir füzelerini kullandığını duyurdu.

Popko, hava savunma kuvvetlerince 10'a yakın füzenin imha edildiği bilgisini paylaştı.

Son dört günde Kiev'e yönelik 3. füze saldırısının düzenlendiğine dikkati çeken Popko, "İlk verilere göre başkentte herhangi bir can kaybı veya hasar yaşanmadı." ifadesini kullandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da Rus güçlerince kente düzenlenen saldırı nedeniyle patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Hava savunma sistemlerinin çalıştığını belirten Kliçko, havada imha edilen füzelerin parçalarının Desnyan semtindeki ormanlık alana düştüğünü kaydetti.

Öte yandan Rusya'daki terör saldırısını DEAŞ üstlense de Rus yetkililer, Ukrayna'yı suçluyor.

RUSYA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna dün akşam silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında yangın çıkarken çatı bir süre sonra çöktü.

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda 133 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda 100'den fazla yaralı olduğu açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de aralarında olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.