Rusya Ukrayna'da füzeyle sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı

19 Nisan 2024 11:39 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:47

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş iki yılı aşkın süredir şiddetli çatışmalarla devam ederken Moskova, savaş suçu işlemekten vazgeçmedi. Son olarak Rus ordusu, Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesini füzeyle aldı.

Ukrayna Devlet Acil Servisi, saldırı sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Saldırıda konutların ve sivillerin hedef alındığı, kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

ZELENSKİY'DEN BİR KEZ DAHA 'HAVA SAVUNMA SİSTEMİ' ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir kez daha 'hava savunma sistemi' çağrısında bulundu:

“Rus saldırısının ardından Dnipro'da kurtarma çalışmaları sürüyor. Bir konut kısmen yıkıldı, tren istasyonu hasar gördü. Kryvyi Rih ve Synelnykove şehirleri de hedef alındı. Yaralıların tamamına yardım sağlanıyor. Ne yazık ki bazıları hayatını kaybetti. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.''

''İRAN'IN İHA'LARI DURDURULMALI''

''Ukrayna'ya hava savunma sistemi sağlayan her ülke, ortaklarımızı hava savunma sistemlerinin depolarda saklanmaması, terörle karşı karşıya olan şehirlerde konuşlandırılması gerektiğine ikna etmeye yardımcı olan her lider ve savunmamızı destekleyen herkes hayat kurtarıyor. Bu, sadece ülkemiz ve Ukraynalılar için değil, tüm dünya için gerekli.''

''Rusya, uyguladığı terörden sorumlu tutulmalı ve tüm füzeler ve 'Shaded' insansız hava araçları durdurulmalı. Dünya bunu sağlayabilir ve ortaklarımız da gerekli yeteneklere sahip Bu, Orta Doğu semalarında kanıtlandı ve Avrupa'da da işe yaraması gerekiyor.''