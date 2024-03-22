Rusya Ukrayna'yı karanlıkta bırakacak! Enerji santralleri hedefte

22 Mart 2024 10:03 - Güncelleme : 22 Mart 2024 10:17

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları üçüncü yılına girmişken Kiev'in enerji endüstrisi yine hedef oldu. Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşenko, Rus ordusunun bugün Ukrayna'nın enerji sistemlerine saldırılar düzenlediğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Galuşenko, "Şimdi düşman, Ukrayna enerji endüstrisine son zamanların en büyük saldırısını gerçekleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çeşitli bölgelerdeki üretim tesislerinde, iletim ve elektrik dağıtım sistemlerinin darbe ve hasar aldığını belirten Galuşenko, "Ayrıca bombardıman nedeniyle ZNPP'yi besleyen enerji nakil hatlarından biri kesildi." ifadelerine yer verdi.

Galuşenko, ülkenin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığını aktararak, ilgili ekiplerin hasarı gidermek için yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti.

ÜLKENİN EN BÜYÜK ELEKTRİK SANTRALİNE SALDIRI

Ukrayna devlet hidroelektrik santralleri kuruluşu Ukrhidroenergo'nun sosyal paylaşım sitesindeki açıklamada, Zaporijya kentinde yer alan ve ülkenin en büyük hidroelektrik santrallerinden Dnipro HES'ine de saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırı nedeniyle yangın çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu anda istasyonda yangın var. Acil durum hizmetleri ve enerji çalışanları, çok sayıda hava saldırısının sonuçlarının üstesinden gelmek için olay yerinde çalışıyor. Bir atılım (barajdan su sızması) tehdidi yok. İstasyonun barajındaki durum kontrol altında."

Yerel basına göre, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde bu gece ve sabaha karşı hava, füze ve İHA saldırıları düzenlendi.