Rusya'da katliam yapan terör örgütü DEAŞ'tan Putin'e tehdit: Vahşetin cezası kesilecek

26 Mart 2024 09:41 - Güncelleme : 26 Mart 2024 09:55

Moskova'da bir konser sırasında katliam yapan DEAŞ, 143 insanın ölümüne neden oldu, yüzlerce kişiyi ise yaraladı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Rusya'dan kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü üyeleri, darp edilmiş bir halde mahkemeye çıkarıldı. Terör örgütü DEAŞ, bunun üzerine bir tehdit mesajı yayımladı.

Sosyal medya üzerinden tehdit mesajı yayımlayan terör örgütü, elinde bıçak tutan bir teröristin görseliyle şu ifadelere yer verdi:

"Tüm vahşi Ruslara! IŞİD mahkumlarına işkence etmeyi bırakın. Dikkat edin! Esir kardeşlerimiz için sizden intikam alma fırsatımız olmadığını düşünmeyin. Cuma günkü saldırıda size şunu kanıtladık: Allah'ın izniyle IŞİD'in mücahitleri, yaptığınız her türlü vahşetin cezasını size kesebilir."

"Yakalananlara sizin adınıza işkence yapılması ve videolarının yayınlanması, binlerce kardeşine olan kana susamışlığınızı artırıyor. Bu sefer kafanıza öyle bir vuralım ki, Allah'ın izniyle gelecek nesiller sizi hatırlasın ve bu geçmiş acılar ve yaralar unutulsun."

Öte yandan teröristlerin darp edilmiş halde ifade görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine ise uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözdağı verdiğini ve bir mesaj ilettiğini belirtmişlerdi.

RUSYA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.