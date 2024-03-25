Rusya'daki terör saldırısının gizli kahramanı 15 yaşındaki Halilov! Yüzlerce insanın hayatını kurtardı

25 Mart 2024 13:05 - Güncelleme : 25 Mart 2024 14:08

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısında 137 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin sayısının artmasını engelleyenin ise 15 yaşındaki bir çocuk, Halilov olduğu ortaya çıktı.

DEAŞ'ın üstlendiği terör saldırısı sırasında vestiyerde yarı zamanlı olarak görev alan Azerbaycan asıllı Müslüman İslam Halilov, büyük bir cesaret örneği gösterdi. Tüm soğukkanlılığı ve cesaretiyle insanları acil çıkış kapılarına yönlendiren Halilov, o anları bir de kayda aldı. Görüntülerde, 100'den fazla insanı dışarı çıkarmayı başardığı görülen Halilov, terör saldırısının gizli kahramanı olarak basına anlattı.

''İNSANLARI ACİL ÇIKIŞA YÖNLENDİRDİM''

Kendisine şükran belgesi verilmeden önce o anları anlatan Halilov, yaşananları şöyle anlattı:

"İnsanlar asansörlere ve merdivenlere doğru koşmaya başlayınca acil bir durum olduğunu anladım ve hemen içgüdülerimi kullanarak insanlara yardım ettim. Binayı bildiğim için başka bir acil çıkışa yönlendirdim insanları ve onlar da aynı kompleksin başka bir binasına geçiş yaptı.''

"Ben o sırada kaçan insanlara bağırarak, 'Orada ateş açıyorlar! Hepiniz çıkışa koşun' diye bağırdım. Onlara nereye gitmeleri gerektiğini söyledim ve insanlara yardım etmeye çalıştım.''

''KAHRAMAN DEĞİLİM, İŞİMİ YAPTIM''

Acil bir durum olduğu sırada ne yapılması konusunda müdürlerden eğitim aldığını anlatan Halilov, kahraman olmadığını, işini yaptığını söyledi:

"Ben grubun en arkasında kaldım ve kimsenin geriye düşmesini istemedim. Ben de çok korktum. 100 kişinin ölmesindense kendimi kurban etmek daha iyi bir çözüm."

KAHRAMANLIĞI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Halilov'a kahramanlığının ardından şükran belgesi verilirken, Spartak Moskova isimli futbol kulübü genç öğrenciye takımın maçlarına ücretsiz bilet hakkı verdi. Rus rapçi Morgenstern de Halilov'a 11 bin dolar gönderdiğini söyledi.