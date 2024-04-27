27 Nisan 2024 17:18 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 17:30

ABD Ukrayna’ya tarihin en büyük yardımını yaptı!

ABD Ukrayna’ya tarihin en büyük yardımını yaptı!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Alman medyasında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde anlaşmanın imzalanmasının engellenmesi hususunda çıkan haberlere ilişkin soruyu cevapladı.

İstanbul'daki anlaşmanın paraflandığının herkesin farkında olduğunu dile getiren Peskov, Ukrayna tarafının belge üzerinde daha fazla ilerlemeyi ve çalışmayı reddetmelerinin nedeninin de iyi bilindiğini ifade etti.

Peskov, "Bu (Ukrayna'nın anlaşmayı reddetmesi) Londra'dan gelen doğrudan bir baskıydı. Bu, (Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisinin parlamentodaki başkanı) David Arahamia tarafından dile getirildi." ifadesini kullandı.

"BU YÜZDEN ÖZEL ASKERİ OPERASYON DEVAM EDİYOR"

Halihazırda müzakereler için herhangi bir öngörünün söz konusu olmadığına işaret eden Peskov, "Çünkü herkes Ukrayna'nın müzakereyi kabul etmeme konusundaki tutumunu biliyor. Bu yüzden özel askeri operasyon devam ediyor." diye konuştu.

Ayrıca Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul müzakereleri hakkındaki görüşünün iyi bilindiğini de sözlerine ekledi.

Putin, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında varılan anlaşmanın yeniden barış müzakereleri için temel teşkil edebileceğini söylemişti.