Rusya'dan İsrail ve İran'a çağrı

15 Nisan 2024 12:38 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 12:39

Netanyahu iki arada bir derede! İsrailli bakanlardan 'karşı saldırı' baskısı

Netanyahu iki arada bir derede! İsrailli bakanlardan 'karşı saldırı' baskısı

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme hava saldırısının ardından Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle endişe duyduklarını, bölgedeki ülkeleri itidalli olmaya çağırdıklarını bildirdi.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, gerilimin daha fazla tırmanmasının kimsenin çıkarına olmadığını belirtirken, "Moskova'nın tüm anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine inandığını" söyledi.

İRAN'IN İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRISI

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.