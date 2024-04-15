Rusya'dan İsrail ve İran'a çağrı
İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısının ardından Kremlin'den itidal çağrısı geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini söyledi.
İran'ın İsrail'e yönelik misilleme hava saldırısının ardından Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle endişe duyduklarını, bölgedeki ülkeleri itidalli olmaya çağırdıklarını bildirdi.
Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, gerilimin daha fazla tırmanmasının kimsenin çıkarına olmadığını belirtirken, "Moskova'nın tüm anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine inandığını" söyledi.
İRAN'IN İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRISI
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.