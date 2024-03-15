Rusya'dan Macron'a rest: Savaşa dahil oldunuz!

15 Mart 2024 14:49 - Güncelleme : 15 Mart 2024 14:50

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna’ya asker gönderme seçeneği ve ve Alman askerlerin Kırım'daki köprüyü yıkma planları Rusya ile tansiyonu yükseltti. Macron’un sözleri karşısında çıldıran Rus lider Vladimir Putin NATO’ya tekrar nükleer tehdidinde bulundu.

FRANSA'YA GÖZDAĞI

Çok zaman geçmeden Rusya, kıtalar arası balistik "Yars" füzesini test ederek gözdağı verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız basınına yeni açıklamalarda bulundu. Fransa'nın Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanmasını engellemeye hazır olduğunu belirten Macron bir kez daha Kremlin’i açıklama yapmak zorunda bıraktı.

FRANSA SAVAŞA DAHİL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macron’a sert bir şekilde cevap verdi. Peskov, “Fransa, Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla sürükleniyor” dedi. Fransa’yı radarına aldıklarını belirten Peskov, Fransa’nın artık dolaylı yoldan savaşa dahil olduğunu ve Rusya’nın daha derin mücadeleye başladığını belirtti.