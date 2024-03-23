Rusya'dan Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama: Bilanço ağırlaşıyor
Rusya Soruşturma Komitesi, 22 Mart akşamı Rusya'nın başkenti Moskova’daki "Crocus City Hall" adlı konser salonundaki terör saldırısı sonrası hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin güncel bilançoyu paylaştı.
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam terör saldırısının gerçekleştirildiği Moskova’daki "Crocus City Hall" adlı konser salonundaki çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Ekiplerin enkaz çalışmalarında daha fazla sivilin cesedine ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi. Arama çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salondaki kişilere rastgele ateş açması yer almıştı.
Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü. Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda 115 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Moskova'da hafta sonu halka açık tüm etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için "görev gücü" kurulduğu açıklanmıştı.
Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını" rapor ettiğini bildirmişti.