Rusya'dan saldırı sonrası en sert açıklama Medvedev'den: Hepsi yok edilecek, ölüme ölüm

23 Mart 2024 00:01 - Güncelleme : 23 Mart 2024 00:34

Moskova'daki konser salonunun silahlı saldırganlar tarafından saldırılması vahşeti sonrası Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Eski Başbakanı Dmitri Medvedev'ten en sert açıklama geldi.

Medvedev, "teröristlerin yalnızca misilleme amaçlı terörden" anladığını belirterek "Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Medvedev ayrıca şunları kaydetti:

"Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm."

TÜM ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Olay yerine 50'den fazla ambulans ekibi ve acil servis görevlisi sevk edilirken başkent Moskova'da havalimanlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hafta sonu Moskova'da tüm halka açık etkinliklerin iptal edildiğini kaydetti.

Acil Durumlar Bakanlığı Genel Müdürlüğünden TASS'a yapılan açıklamaya göre, binadaki yangını söndürmek için Moskova Havacılık Merkezi'nden helikopterler olay yerine gönderildi.

- ABD, İngiltere, Kanada'nın da dahil bazı ülkeler Rusya’daki vatandaşlarını uyarmıştı

ABD'nin İngiltere, Almanya, İsveç, Letonya, Çekya, Kanada ve Güney Kore'nin aralarından bulunduğu çok sayıda ülkenin Moskova Büyükelçiliği, 8 Mart'ta başkent Moskova’daki vatandaşlarına kalabalıktan uzak durma çağrısında bulunmuştu.

ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinden 8 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşlarına 48 saat boyunca Moskova'daki kalabalık alanlardan uzak durmaları çağrısında bulunularak "aşırılık yanlılarının" buraları hedef alma planları olduğu kaydedilmişti.

ABD'nin ardından söz konusu diğer ülkelerin Moskova Büyükelçilikleri de Rusya'daki vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise vatandaşlarının Rusya’ya seyahat etmemelerini "şiddetle" tavsiye etmişti.

İsveç ise bölgedeki güvenlik durumunun kötüleştiğini savunarak Rusya'daki vatandaşlarının uluslararası medya ve büyükelçiliklerden gelen haberleri izlemelerini tavsiyesinde bulunmuştu.

Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği de "aşırılıkçı grupların olası saldırılarına ilişkin ortaya çıkan raporlar nedeniyle" Rusya'daki vatandaşlarının dikkatli olmasını istemişti.

BM GÜVENLİK KONSEYİNDEN TOPLANTI TALEBİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’daki terör saldırısına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden toplantı talep edeceklerini bildirdi.

ABD UKRAYNA'YI SAVUNDU DIŞİŞLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Silahlı saldırı sonrası Beyaz Saray'dan gelen Ukrayna'nın alakasının olmadığı açıklamalarına Rusya Dışişleri “Beyaz Saray, Moskova'daki terör saldırısına Ukraynalıların karıştığına dair herhangi bir belirti görmediğini söyledi. Bu sonuçlara neye dayanarak varıyor?” dedi. Beyaz Saray, Moskova’daki saldırıyla ilgili olarak “görüntülerin korkunç” olduğuna dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, Moskova’daki ABD’lilerin bulundukları yerlerde kalmaları istendi. Beyaz Saray, saldırılara şu an için Ukrayna’nın karıştığına dair bir delil olmadığını kaydetti.

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna giren kimliği belirsiz kişilerin ateş açması sonucu 40'dan fazla kişi yaşamını yitirdi 100'den fazla yaralı var.