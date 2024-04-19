Zelenskiy'e suikast düzenleyecekti yakayı ele verdi! Rusya yine Batı'yı işaret etti: Ortadan kaldıracaklar

19 Nisan 2024 11:46 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:58

Rusya Ukrayna'da füzeyle sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Rusya Ukrayna'da füzeyle sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Polonya'da bir adam, Rus istihbarat servisine Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'ye suikast düzenlemesi için yardım etmeye çalıştığı suçlamasıyla tutuklandı.

Polonya Ulusal Savcılığı'nın açıklamasına göre adı Pawel K. olarak açıklanan adam, Rus ajanlarına havalimanı güvenliği hakkında bilgi vermeye çalışmakla suçlanıyor. Pawel, çarşamba günü tutuklandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Polonya’da Zelenskiy’e suikast girişiminde kullanılabilecek bilgi sızdırmaya çalışan Pawel'in tutuklanması ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

Volodimir Zelenskiy’nin ciddi şekilde paniğe kapılması için önemli nedenleri olduğunu öne süren Medvedev, Polonya'da Zelenskiy'e suikast girişimi olabileceğini savundu. Medvedev, "Bu, muhtemelen Batı’nın onu ortadan kaldırmaya karar verdiğinin ilk kanıtı olabilir." ifadelerine yer verdi.

RUS YETKİLİLERLE DİREKT TEMASA GEÇTİ

The Guardian'ın aktardığına göre Pawel, Ukrayna'nın işgalinde görev alan Rus yetkililerle direkt olarak iletişime geçti. Ukraynalı ve Polonyalı savcılara göre Pawel, Rus yetkililere Polonya'nın doğusundaki Rzeszów-Jasionka Havalimanı hakkında detaylı bilgi verecekti.

Ukrayna'ya askeri ve insani yardımlar, ABD birliklerinin kontrolü altındaki Rzeszow-Jasionka Havaalanı'ndan sağlanıyor.

Dün, Polonya Ulusal Savcılık Ofisi, Ukrayna sınırından yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Rzeszow-Jasionka Havaalanı'na ilişkin kapsamlı bilgi sızdırmaya çalıştığı ileri sürülen bir kişinin yakalandığını, söz konusu kişinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görev alan Ruslarla temas kurmaya çalıştığını açıklamıştı.

Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin ise şüphelinin havalimanı hakkında istihbarat toplamak için direkt olarak Rusya tarafından görevlendirildiğini ifade etti.

8 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Açıklamada, bu bilgilerin Zelenskiy’e karşı suikast girişiminde kullanılabileceği kaydedilmişti.

Ukraynalı ve Polonyalı savcılar, tutuklamanın iki ülkenin yakın işbirliği sayesinde yapıldığını ifade etti. Hakim karşısına çıkacak olan Pawel, tutuklanırsa 8 yıla kadar hapis cezası alabilir.