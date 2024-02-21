Rusya'nın balistik füzelerinde ABD ve Avrupa payı: Yabancı menşeli parçalar var!

21 Şubat 2024 11:01 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 11:22

Rusya tarafından geçtiğimiz ay Ukrayna'nın Harkiv kentine atılan Kuzey Kore yapımı balistik füzenin 290 parçasını, Çatışma ve Silahlanma Araştırmaları Örgütü (CAR) inceledi. CNN International'ın haberine göre, CAR'ın raporunda, söz konusu balistik füzenin parçalarının yüzde 75'inin merkezi ABD'de bulunan şirketlerle bağlı firmalar tarafından tasarlandığı ve satıldığı, yüzde 16'sının Avrupalı şirketlere, yüzde 9'unun Asya'daki şirketlere ait olduğu öne sürüldü.

Füze parçalarını inceleyen uzmanlar, 2021-2023 yapımı olduğunu belirtti. Raporda, Kuzey Kore'nin hızlıca balistik füze üretim ve kargolama kapasitesine ulaştığına dikkat çekildi. Ayrıca Pyongyang yönetiminin, söz konusu Batı teknolojilerini elde etmede de gelişmiş bir ağa sahip olduğu ve yüksek teknolojiye sahip silah üretme kabiliyeti kazandığı vurgulandı.

İRAN İHA'LARINDA DA ABD PARÇALARI VAR

Öte yandan, Kuzey Kore yapımı füze ve silah sistemlerinin savaş alanlarında kullanımının da ülkeye ciddi bilgi ve tecrübe aktarımı sağladığı ifade edildi.

ABD'de Joe Biden yönetimi, 2022'de Batı yapımı teknolojilere İran gibi ülkeler tarafından ulaşılmasını engellemek için bazı ihracat kısıtlamaları ve bazı yaptırımlar açıklamıştı.

CAR'ın geçen yıl paylaştığı raporunda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullandığı İran yapımı saldırı dronlarının parçalarının yüzde 82'sinin de ABD'li şirketler tarafından üretildiği öne sürülmüştü.