Rusya'nın bombardıman listesi! Savaş durumunda hedefteki şehirler belli

18 Mart 2024 16:36 - Güncelleme : 18 Mart 2024 17:05

İngiliz istihbarat kaynakları, Rusya'nın İngiltere'ye karşı savaş açması durumunu değerlendiriyor. İngiliz ajanlara göre, Rusya ile olası bir savaş durumunda Putin'in dokuz hedefine iki şehir daha eklendi. Güney İngiltere'deki iki bölgenin uzun menzilli Rus bombardıman uçaklarının hedefinde olabileceği konusunda uyarı yapıldı. Şehirlerin isimleri açıklanmasa da birinin 'askeri bağlantılı olduğu' düşünülüyor.

Aldershot, Colchester ve Portsmouth gibi silahlı kuvvetlerle tarihi bağlantıların olduğu şehirlerin listede zaten var olduğunu düşünen ajanlar, diğer seçeneklerin ise Chatham, Kent'ten Wiltshire'daki Tidworth ve Salisbury olduğu yönünde fikir sahibi.

BİR RUS AJANI DOĞRULADI

İngiliz istihbarat servislerinin şimdiye kadar tuttuğu en eksiksiz liste olan güncel liste, bir Rus ajanı tarafından Doğu Avrupa'daki bir İngiliz istihbarat görevlisine iletildi. Hedeflerin belirlenmesinin yanı sıra, Rus bombardıman uçaklarının hangi askeri hava alanlarından uçacağı ve operasyona tahsis edilen uçak sayısının ayrıntıları da biliniyor.

Express gazetesinin haberine göre bir bir kaynak, "Bilgiler, düşük seviyeli saldırının yanı sıra yüksek seviyeli bir saldırının ayrıntılarını da içeriyor" dedi.

Kaynak, "Birleşik Krallık topraklarına yapılacak bir Rus hava saldırısı elbette hem Birleşik Krallık hem de NATO'nun geri kalanı için bir savaş ilanı olacaktır" diye de ekledi.

''RUSYA İNGİLTERE'YE BİRKAÇ YIL İÇİNDE SALDIRABİLİR''

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, geçtiğimiz aylarda dünyanın 'savaş sonrası bir dünyadan savaş öncesine' doğru ilerlediğini söylemişti. Eski General Sir Patrick Sanders ise İngiltere'nin birkaç yıl içinde Rusya'ya karşı savaşmak zorunda kalabileceği konusunda uyarmıştı.