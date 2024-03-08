Rusya'nın eski lideri Medvedev'den ABD Başkanı Biden'a hem hakaret hem savaş suçlaması

08 Mart 2024 16:19 - Güncelleme : 08 Mart 2024 16:47

Rusya'nın eski lideri, şimdilerde ise Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Joe Biden'a hakaret etti. ABD'li liderin 'Ulusun Birliği' konuşmasında Rusya'ya yönelik eleştirilerde bulununca Medvedev, sosyal medya hesabı X'ten ağzına geleni sıraladı.

Medvedev, Biden'ın kendisini eski ABD Başkanlarından Franklin Roosevelt'le kıyaslamasıyla da alay ederek "Roosevelt tekerlekli sandalyede oturan zayıf bir adam olsa da Amerika'yı durgunluktan çıkardı. Biden ise insanlığı cehenneme sürüklemeyi kafasına koymuş deli ve zihinsel engelli biri" dedi.

BIDEN'A SAVAŞ SUÇLAMASI

Rusya lideri Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olan ve Batı'ya yönelik sert söylemiyle tanınan Medvedev, "Biden ısrarla 3. Dünya Savaşı çıkarmaya çalışıyor" mesajını paylaştı.

BIDEN'DAN PUTİN'E REST: ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİM

Kongre'de 'Birliğin Durumu' konuşması yapan Biden, konuşmasının başında Ukrayna'daki savaşa yer veren Biden, Batı dünyasının yine zor bir dönemeçten geçtiğini ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşılık vermeleri gerektiğini ifade etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "asla boyun eğmeyeceğini" vurgulayan Biden, Ukrayna'ya askeri olarak sonuna kadar destek vereceklerini ve bunun için de destek paketinin Kongre'den bir an önce çıkması gerektiğini belirtmişti.

İsveç'in NATO üyeliğinin resmiyet kazanmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Biden, NATO ittifakının Rusya ve diğer güç odakları karşısında artık daha da güçlü olduğunu savunmuştu.