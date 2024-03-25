Rusya'nın gizli savunma projesinde tarih belli oldu! Elektromanyetik MiG-41 savaş uçağı geliyor

25 Mart 2024 10:09 - Güncelleme : 25 Mart 2024 10:12

Rusya'daki terör saldırısının ardından bir ülke daha diken üstünde! Önlemler alındı

Rusya'daki terör saldırısının ardından bir ülke daha diken üstünde! Önlemler alındı

3. Dünya Savaşı söylentileri, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki çatışmalar birçok ülkeyi savunma sanayi alanında harekete geçirdi. Süper güç ülkeler ileri düzeyde askeri teknolojilere sahip silahlar ve savaş uçakları geliştirmeye başladı. NATO ve ABD ile restleşmeler sonrası Rusya askeri alanda çalışmalarını hızlandırdı. Rusya'nın havacılık mühendisliğinin sınırlarını zorladığı 6. Nesil bir savaş uçağı geliştirdiği ortaya çıktı.

MiG-41 olarak bilinen uçak, sadece atmosferimizde dalga oluşturmayı değil aynı zamanda alçak uzay yörüngelerine de sıçramayı hedefliyor. Bu son teknoloji köklü MiG-31M'den ilham alıyor ve havacılık dünyasının henüz görmediği hiçbir şeye benzemeyen özellikler sunmayı vaat ediyor.

Dünya genelinde havacılık alanı MiG-31'in modernize edilmiş bir versiyonu olan MiG-31M'nin varlığından haberi olmayabilir. Uzmanların iddiasına göre Rusya'nın 90'lı yıllarda geliştirdiği söylenen uçak yakında yeni versiyonuyla envantere girebilir. Askeri analistlere göre MiG-31M'nin yeni nesil süpersonik önleyici MiG-41’e temel olacağı değerlendiriliyor.

TARİH VERİLDİ

Görsel çekiciliğinin yanı sıra dikkate değer iyileştirmeler arasında genişletilmiş 300 litrelik yakıt deposu yer alıyor. Gelişmiş bir Zaslon-M radarı ve 6 adet havadan havaya füze taşıma kapasitesi de dahil. MiG-31M'nin 1990’larda ekonomik sebeplerden dolayı üretime girmediği belirtildi. Rus uzmanlar MiG-31M’den sonra 6. Nesil MiG-41 savaş uçağının 2025 yılına kadar göklere çıkacağını öne sürüyor. Uçağa güç verecek darbeli patlama motoru gibi geliştirmeler uçağın üretimini geciktireceği düşünülüyor.

Yerel haberlere göre uçağın alternatif bir motorla çalışacak şekilde tasarlanmış olabileceği belirtiliyor. Potansiyel seçenekler arasında Su-57'den ödünç alınan ikinci aşama motor veya Soyuz AMNTK'dan P-579-300 motor yer alıyor. İlginçtir ki P-579-300 zaten gelişmiş bir gaz jeneratörüne sahiptir. Daha önce Yak-141'de kullanılan P-79-300, bu gelişmenin temel modeli olarak hizmet ediyor.

GİZLİ SAVUNMA PROJESİ

Oldukça gizli bir savunma projesi olduğu söylenen MiG-41’in tam olarak 2028’de hizmet edeceği belirtiliyor. MiG-41'in Mach 4.3'teki hız yeteneklerinden bahsediliyor.

MiG için şu anda benzersiz bir proje üzerinde çalıştığı vurgulanıyor. ‘’Yeni bir dikey kalkış güverte tabanlı avcı uçağı’’ şeklinde isimlendirilen projede R-579-300 motorunun dönen bir ağızlık olmadan dikey kalkış gerçekleştirecek şekilde yerleştirileceğine dair bilgiler var. Bu dikkat çekici özellik, kaldırma kuvveti oluşturmak için motorun ikinci devresinden gelen havanın özel borular aracılığıyla aşağıya doğru yönlendirilmesiyle mümkün olmaktadır.

ELEKTROMANYETİK DALGALI SİLAH

Military Watch'a göre Rusya, hava savaşı alanında potansiyel bir oyun değiştirici olan elektromanyetik darbeli [EMP] silah geliştiriyor. Yenilikçi 'enerji silahı' ulaşılabilir hedeflerin aralığını genişletebilir. Bu da MiG-41 savaş uçağının insansız hava araçlarını ve savaş uçaklarını rahat vurabileceğini gösteriyor. MiG-41'in R-37 füzeleriyle donatılabileceği de iddia ediliyor.

HİPERSONİK MÜHİMMATLAR

Rus basını Izvestia, MiG-41'in birden fazla savaş başlığına sahip hipersonik mühimmatları idare edebilen çok amaçlı bir önleyici füze sistemine sahip olabileceğini bildiriyor.

MiG-41 ÖZELLİKLERİ

6. nesilde, uçağın sahip olduğu genel özellikler şu şekilde:

• Geliştirilmiş gizlilik teknolojisi sayesinde nihai gizlilik

• Diğer uçak ve kara kuvvetleriyle yüksek entegrasyona sahip ağ oluşturma yetenekleri

• Herhangi bir hızda uçuş verimliliği

• İnsansız mod olasılığı

• Birden fazla hedefin artan tespit ve takip aralığı

• Lazer silahlar