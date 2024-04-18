Rusya'nın S-400 bataryası vuruldu

18 Nisan 2024 09:58 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:58

Türkiye’nin S-400’lü savunmasına karşı sinsi plan! Yunanistan bir ülkeyle Brahmos için anlaştı

Türkiye’nin S-400’lü savunmasına karşı sinsi plan! Yunanistan bir ülkeyle Brahmos için anlaştı

Ukrayna’nın enerji altyapılarına yönelik saldırılarını artıran Rusya’ya Kırım’dan kötü haber geldi. Saldırılara cevap veren Ukrayna, Rusya’nın S-400’ünü hedefe koydu.

S-400 BATARYASI İMHA EDİLDİ

16 Nisan gecesi Kırım’daki Dzhankoy havaalanı, Ukrayna tarafından fırlatılan birkaç füze ile vuruldu. Saldırı sonucunda Rus Ordusu’na ait 5 adet S-400 ve S-300 füze fırlatma aracı ve 1 adet radar imha edildi. Saldırıda, bir askeri teçhizat onarım merkezi de vuruldu.

Bazı kaynaklar saldırının, ABD üretimi 2 adet MGM-140 ATACMS taktik balistik füzesi ile gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Ukrayna basını ise kendi kaynaklarına dayanarak saldırının modernize edilmiş Sovyet silahlarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. İlk saldırıda S-400 Triumph hava savunma sisteminin 3 adet füze fırlatma aracı ve 1 adet radarı imha edildi ve kısa bir süre sonra ikinci bir saldırı, askeri teçhizat onarım merkezine isabet etti.

Rusya’nın en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olan S-400’ün vurulduğu, fotoğraflarla da doğrulandı.