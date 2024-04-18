Rusya'nın S-400 bataryası vuruldu
Rusya'nın Kırım'da konuşlu S-400 bataryası Ukrayna tarafından imha edildi.
Ukrayna’nın enerji altyapılarına yönelik saldırılarını artıran Rusya’ya Kırım’dan kötü haber geldi. Saldırılara cevap veren Ukrayna, Rusya’nın S-400’ünü hedefe koydu.
S-400 BATARYASI İMHA EDİLDİ
16 Nisan gecesi Kırım’daki Dzhankoy havaalanı, Ukrayna tarafından fırlatılan birkaç füze ile vuruldu. Saldırı sonucunda Rus Ordusu’na ait 5 adet S-400 ve S-300 füze fırlatma aracı ve 1 adet radar imha edildi. Saldırıda, bir askeri teçhizat onarım merkezi de vuruldu.
Bazı kaynaklar saldırının, ABD üretimi 2 adet MGM-140 ATACMS taktik balistik füzesi ile gerçekleştirildiğini öne sürdü.
Ukrayna basını ise kendi kaynaklarına dayanarak saldırının modernize edilmiş Sovyet silahlarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. İlk saldırıda S-400 Triumph hava savunma sisteminin 3 adet füze fırlatma aracı ve 1 adet radarı imha edildi ve kısa bir süre sonra ikinci bir saldırı, askeri teçhizat onarım merkezine isabet etti.
Rusya’nın en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olan S-400’ün vurulduğu, fotoğraflarla da doğrulandı.