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17 Nisan 2024 17:19 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 17:19

Rusya'nın vurduğu Çernihiv'de bilanço ağırlaşıyor

Rusya, Ukrayna'nın Çernihiv kentine füze saldırısı gerçekleştirmişti. Bilanço artmaya devam ediyor.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya&#039;nın vurduğu Çernihiv&#039;de bilanço ağırlaşıyor

Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna saldırılarına devam ediyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentini füzeyle hedef aldığı saldırının bilançosu artıyor.

Ukrayna Devlet Acil Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının ise 60'a yükseldiği bildirildi. Öte yandan, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Rusya'nın vurduğu Çernihiv'de bilanço ağırlaşıyor - 1. Resim

BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Saldırı sonucu konutlarda, bir hastanede, bir üniversitede ve onlarca araçta büyük hasar meydana geldiği öğrenildi.

Rusya'nın vurduğu Çernihiv'de bilanço ağırlaşıyor - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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