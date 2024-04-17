Rusya'nın vurduğu Çernihiv'de bilanço ağırlaşıyor

17 Nisan 2024 17:19 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 17:19

Savaşın diğer yüzü... Rusya, Ukrayna'ya onlarca askerin cenazesini iade etti

Savaşın diğer yüzü... Rusya, Ukrayna'ya onlarca askerin cenazesini iade etti

Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna saldırılarına devam ediyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentini füzeyle hedef aldığı saldırının bilançosu artıyor.

Ukrayna Devlet Acil Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının ise 60'a yükseldiği bildirildi. Öte yandan, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Saldırı sonucu konutlarda, bir hastanede, bir üniversitede ve onlarca araçta büyük hasar meydana geldiği öğrenildi.