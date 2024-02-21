Rusya'ya Avdiyivka darbesi! Ukrayna 5 günde 6 savaş uçağını düşürdü
Rusya ele geçirdiği Avdiyivka zaferine Ukrayna darbe vurdu. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Olesçuk, Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.
Rusya'nın uzun bir aranın ardından Ukrayna'da elde ettiği Avdiyivka zaferi kutlamalarına Ukrayna darbe vurdu. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçağı düşürdüğünü duyurdu.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da bu gece, Rusya'nın bir S-300 güdümlü füzesi, bir X-59 hava füzesi ve 4 X-22 seyir füzesinin yanı sıra 19 "Şahed" tipi insansız hava aracı (İHA) kullanarak Ukrayna topraklarına saldırdığı belirtildi.
Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri unsurlarınca Poltav bölgesinde Rusya'ya ait bir X-59 hava füzesi ile Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgeleri üzerinde 13 "Şahed" İHA'nın yok edildiği aktarılan açıklamada, vurulamayan İHA'ların yarısının da hedefine ulaşmadığı kaydedildi.
5 GÜNDE 6 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ
Öte yandan Ukrayna'nın 17 Şubat'tan bu yana 6 Rus savaş uçağı düşürdü. Dün Ukrayna ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Rusya'ya ait iki savaş uçağını düşürdüklerini duyurmuştu.
2 UÇAK DAHA İMHA EDİLMİŞTİ
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait iki Su-34 ve bir Su-35 tipi savaş uçağını imha ettiklerini aktarmıştı.
Komutanlığın dün yaptığı açıklamada da Doğu Hava Komutanlığı askerlerinin, doğu yönünde bir Rus savaş uçağını daha imha ettiği ifade edilmişti.