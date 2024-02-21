Rusya'ya Avdiyivka darbesi! Ukrayna 5 günde 6 savaş uçağını düşürdü

21 Şubat 2024 10:01 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 10:16

Rusya'nın uzun bir aranın ardından Ukrayna'da elde ettiği Avdiyivka zaferi kutlamalarına Ukrayna darbe vurdu. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçağı düşürdüğünü duyurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da bu gece, Rusya'nın bir S-300 güdümlü füzesi, bir X-59 hava füzesi ve 4 X-22 seyir füzesinin yanı sıra 19 "Şahed" tipi insansız hava aracı (İHA) kullanarak Ukrayna topraklarına saldırdığı belirtildi.

Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri unsurlarınca Poltav bölgesinde Rusya'ya ait bir X-59 hava füzesi ile Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgeleri üzerinde 13 "Şahed" İHA'nın yok edildiği aktarılan açıklamada, vurulamayan İHA'ların yarısının da hedefine ulaşmadığı kaydedildi.

5 GÜNDE 6 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan Ukrayna'nın 17 Şubat'tan bu yana 6 Rus savaş uçağı düşürdü. Dün Ukrayna ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Rusya'ya ait iki savaş uçağını düşürdüklerini duyurmuştu.

2 UÇAK DAHA İMHA EDİLMİŞTİ

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait iki Su-34 ve bir Su-35 tipi savaş uçağını imha ettiklerini aktarmıştı.

Komutanlığın dün yaptığı açıklamada da Doğu Hava Komutanlığı askerlerinin, doğu yönünde bir Rus savaş uçağını daha imha ettiği ifade edilmişti.