Sadece bir hobi olarak başladı ve parayı kırdı! Bir hediyeyle hayatı değişti

08 Nisan 2024 10:11 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 10:31

Boeing uçağında bir skandal daha! Bu kez uçağın motor kapağı düştü

Boeing uçağında bir skandal daha! Bu kez uçağın motor kapağı düştü

Mickey Richardson, birkaç ay önce başladığı hobisi sayesinde şimdilerde eşiyle beraber tatil planları yapıyor. 63 yaşındaki Mickey, bir çekiliş sayesinde birinci sınıf bir metal dedektörü kazandı. Hobi olarak hazine avcılığına başlayan Mickey, Ansty'deki Napolyon Savaşları sırasında şerbetçiotu yetiştirmek için kullanılan bir arsayı gözüne kestirdi ve sahibinden izin aldı.

GÜÇLÜ BİR SİNYAL ARDINDAN BİR TANE DAHA...

Birkaç kez araziye gidip gelen Mickey, bir keresinde bakır bir para bulduğunu ve hepsinin bu olduğunu söyledi. Ardından bir hafta sonu arsaya gittiğinde ise güçlü bir sinyal aldı ve bir 'Charles I şili' buldu. Sonra bölgeyi bir kez daha taradı ve bir sinyal daha...

TOPLAM 234 MADENİ PARA BULDU

Mickey Richardson, o anları şöyle anlattı:

“İnanamadım. İlk gün 74 gümüş parayı çıkardım ve sonrasında parça parça buldum. Ertesi sabah bunu 100'e yuvarlamanın iyi olacağını düşünerek geri döndüğümde, bir yarıçapa yayılmış toplam 234 tane buldum.

“Bunlara bir saban çarpmış ve tarlaya dağılmış olmalılar; neredeyse 500 yıl sonra onları bulan şanslı kişi bendim. Asla unutamayacağım bir gündü.''

PARAYI ARSA SAHİBİYLE PAYLAŞMAK ZORUNDA

Madeni paraların 1644 yılında İç Savaş sırasında gömüldüğüne inanılıyor. Bu paralar Londra'daki müzayedecilerde en az 18.500 sterlin yani yaklaşık 800 bin TL'ye satılıyor.

Mickey Richarson, bulduğu madeni paraları arsa sahibiyle paylaşmak zorunda olsa bile cebine milyonlarca lira kalacak. Mickey, şimdiden eşiyle yapacağı tatilin planını yapıyor.