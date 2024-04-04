Safari gezisi kabusa dönüştü! Öfkeli fil kadını öldürdü

04 Nisan 2024 12:49 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 13:15

Mavi ışıklı UFO herkesi tedirgin etti! Şehrin üzerinde adeta bir çizgi çizdi

Mavi ışıklı UFO herkesi tedirgin etti! Şehrin üzerinde adeta bir çizgi çizdi

Bir garip kaza! Arabayı evin oturma odasına park etti

Bir garip kaza! Arabayı evin oturma odasına park etti

Afrika'da safari sırasında bir kadın, saldırgan bir filin saldırısına uğradı ve trajik bir şekilde öldürüldü . Adı paylaşılmayan yaşlı Amerikalı kadın, 30 Mart Cumartesi günü öfkeli boğa fili saldırıya uğradığında Zambiya'daki Kafue Ulusal Parkı'nda av gezisindeydi.

FİL HORTUMUYLA KAMYONU TERS ÇEVİRDİ

Afrika'da bir safari gezisi sırasında korkunç bir olay yaşandı. Bir noktada kamyon durdu ve öfkeli bir fil kamyona doğru koşmaya başladı. Kamyonun yanına kadar gelen fil bir hortum hamlesiyle saniyeler içinde kamyonu ters çevirdi. O anlar kameraya yansırken kamyonun devrilmesiyle görüntüdeki ekran karardı sadece bir adamın fili korkutmak için çıkardığı sesler duyuldu.

5 KİŞİ YARALANDI, 1 KİŞİ ÖLDÜ

Kamyonda bulunan 6 kişiden biri ola yerinde hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. Diğer 4 kişi ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Şirket, olayı kabul etti ve bildiri yayımlayarak, safari sürücüsünün eğitim ve deneyiminin olduğunu fakat arazideki bitki örtüsü nedeniyle kamyonun yolunun tıkandığını, bu yüzden durmak zorunda kaldıklarını belirtti.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şirketin CEO'su Keith Vincent, olay yerine acil olarak yardım çağrıldığını ayrıca bir helikopter gönderildiğini söyledi. Vincent, açıklamalarına şunları da ekledi:

"Bu trajik bir olaydır ve hayatını kaybeden konuğumuzun ailesine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Biz de doğal olarak bu üzücü olaya karışan misafirlere ve rehbere destek veriyoruz.

"Ölen kişinin ailesine ve olaya karışan diğer taraflara başsağlığı dileyerek, tarafların olaya ilişkin görüntü veya video görüntülerini sosyal medyada yayınlamaktan kaçınmaları rica olunur.''

"Bu arada ekiplerimiz merhumun ailesinin yanı sıra bu olaydan etkilenen misafirleri ve personeli de desteklemeye devam edecek. Ayrıca ileriye dönük yolda Zambiya Hükümeti tarafından da yönlendirileceğiz."

Şirket, Zambiya'daki yerel yetkililerin ve Lusaka'daki ABD Büyükelçiliği'nin yardımıyla ölen kişinin ABD'deki ailesine geri getirilmesine yardımcı olacaklarını söyledi.