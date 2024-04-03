Şaka değil gerçek! Bir ülkeden Almanya'ya filli tehdit!

03 Nisan 2024 09:48 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 10:01

Almanya, Afrika'daki fil nüfusunu korumak için av malzemesi ve ekipmanlarının satışı yasağına yönelik girişimde bulundu. Dünyanın en yoğun fil nüfusuna sahip ülkesi Botsvana ise bu girişime tepki gösterdi.

Botsvana'nın Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, fil avcılığına önlemek amacıyla av malzemeleri satışına yönelik kısıtlamalar getirmek isteyen Almanya'yı, 20 bin fil göndermekle tehdit etti.

Botsvana'da koruma çabaları sonucunda yaklaşık 130 binden fazla fil bulunuyor ve Masisi bu durumun artık patlama noktasına geldiğini öne sürüyor. Masisi, fil sürülerinin mülklere ve mahsullere hasar verip, insanların ölümüne yol açtığını belirtti.

Masisi, avcılığının, fil nüfusunu kontrol altına almak için etkili bir yöntem olduğuna değinerek, "Berlin'de oturup Botsvana'daki meselelerimiz hakkında fikir sahibi olmak çok kolay" ifadelerini kullandı.

''ŞAKA DEĞİL, 20 BİN FİL GÖNDERİRİZ''

Botsvana'nın mevcut fil nüfusunu azaltmak için halihazırda Angola'ya 8 bin fil verdiğini hatırlatan Masisi, fil nüfusunun korunmasına yönelik faaliyetlere devam etmeleri durumunda Almanya'ya 20 bin fil gönderebileceklerini ifade etti. Masisi, bunun bir şaka olmadığını vurgulayarak, hayır cevabını da kabul etmeyeceklerini belirtti.

Dünya fil nüfusunun yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapan Botsvana'da fil avcılığı 2014 yılında yasaklanmıştı. Bu yasak, fil nüfusundaki patlama ve yerel halkın talebi doğrultusunda 2019'da kaldırılmıştı.

Alman Çevre Bakanlığı, Afrika ülkelerine av malzemesi ihracatına kısıtlama getirilmesi yönünde bir girişimi gündeme getirmişti.