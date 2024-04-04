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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 10:33 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 11:06

Saklı malikanede hazine avı! Herkes gizli parayı arıyor

Kolombiya'nın sakin tatil kasabasında bulunan Pablo Escobar'ın malikanesi, gizli hazine arayanların ilgisini çekiyor. Şimdilerde bir harabe haline gelen evin son hali görüntülendi.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Saklı malikanede hazine avı! Herkes gizli parayı arıyor

Şimdilerde Kolombiya'nın Guatape'de bulunan La Manuela isimli malikane bir dönem, insanların ayak basmaktan korktukları, binlerce cinayetin işlendiği bir yerdi. Son zamanlarda ise gizli hazine arayan turistlerin uğrak noktası haline geldi ve o görkemli halinden eser yok. 

Saklı malikanede hazine avı! Herkes gizli parayı arıyor - 1. Resim

PABLO ESCOBAR'IN SAKLANMA YERİ

Bir dönem önünde denizaltıların yer aldığı, lüks saklanma yeri Pablo Escobar'ın uyuşturucu kaçakçılığı için kullandığı, servet biriktirdiği bir yerdi. Malikanenin içinde kendine özel bir hayvanat bahçesi bile bulunuyordu, bugüne kadar ülke çapında dolaşan ve yakalanması zor olan su aygırları gibi çeşitli hayvanlar da vardı.

Saklı malikanede hazine avı! Herkes gizli parayı arıyor - 2. Resim

ESCOBAR ÖLMEDEN 8 AY ÖNCE HAVAYA UÇURULDU

10 milyon dolarlık malikane Escobar'ın öldüğü yıl yani 1993'te kanun dışı bir grup tarafından 200 kilogram patlayıcı (TNT) ile havaya uçuruldu. Villa, çift katlı duvarlarla, birçok hazineyi saklamak için özel olarak yapılmıştı. Banyolardan birine 200 kg patlayıcı yerleştirilmesinin ardından ise sadece duvarları kaldı. Bir zamanların görkemli malikanesi şimdilerde otlarla kaplı bir halde. 

Saklı malikanede hazine avı! Herkes gizli parayı arıyor - 3. Resim

TURİSTLER GİZLİ PARAYI BULMAYA ÇALIŞIYOR

Escobar'ın ölümünün ardından bahçıvanı 30 yıl boyunca La Manuela'nın arazisine baktı fakat 2019 yılında tahliye edildi. Şimdilerde birçok insan, gizlenmiş parayı bulmak için duvarlarında delikler açıyor fakat henüz bir hazineye ulaşan olmadı. 

Saklı malikanede hazine avı! Herkes gizli parayı arıyor - 4. Resim

MALİKANEYE NE OLACAĞI BELİRSİZ

20 dönüm gibi geniş bir araziye yayılan malikanede tenis kortu, helikopter pisti olarak da kullanılabilen futbol sahası, ahırlar, motosiklet pistleri ve 120 kişilik güçlü bir güvenlik gücü bulunuyordu.

Saklı malikanede hazine avı! Herkes gizli parayı arıyor - 5. Resim

Yağmalama ve yıllarca süren ihmal sonucunda, yemyeşil dağlar ve turkuaz sularla çevrili La Manuela, artık geçmişteki ihtişamının yalnızca bir gölgesi haline geldi.

Saklı malikanede hazine avı! Herkes gizli parayı arıyor - 6. Resim

Bu malikane de tıpkı Escobar'ın milyonlarca dolarlık mülkleri gibi belirsizlik içinde kalakaldı. 

Saklı malikanede hazine avı! Herkes gizli parayı arıyor - 7. Resim

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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