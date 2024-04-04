Saklı malikanede hazine avı! Herkes gizli parayı arıyor

04 Nisan 2024 10:33 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 11:06

Şimdilerde Kolombiya'nın Guatape'de bulunan La Manuela isimli malikane bir dönem, insanların ayak basmaktan korktukları, binlerce cinayetin işlendiği bir yerdi. Son zamanlarda ise gizli hazine arayan turistlerin uğrak noktası haline geldi ve o görkemli halinden eser yok.

PABLO ESCOBAR'IN SAKLANMA YERİ

Bir dönem önünde denizaltıların yer aldığı, lüks saklanma yeri Pablo Escobar'ın uyuşturucu kaçakçılığı için kullandığı, servet biriktirdiği bir yerdi. Malikanenin içinde kendine özel bir hayvanat bahçesi bile bulunuyordu, bugüne kadar ülke çapında dolaşan ve yakalanması zor olan su aygırları gibi çeşitli hayvanlar da vardı.

ESCOBAR ÖLMEDEN 8 AY ÖNCE HAVAYA UÇURULDU

10 milyon dolarlık malikane Escobar'ın öldüğü yıl yani 1993'te kanun dışı bir grup tarafından 200 kilogram patlayıcı (TNT) ile havaya uçuruldu. Villa, çift katlı duvarlarla, birçok hazineyi saklamak için özel olarak yapılmıştı. Banyolardan birine 200 kg patlayıcı yerleştirilmesinin ardından ise sadece duvarları kaldı. Bir zamanların görkemli malikanesi şimdilerde otlarla kaplı bir halde.

TURİSTLER GİZLİ PARAYI BULMAYA ÇALIŞIYOR

Escobar'ın ölümünün ardından bahçıvanı 30 yıl boyunca La Manuela'nın arazisine baktı fakat 2019 yılında tahliye edildi. Şimdilerde birçok insan, gizlenmiş parayı bulmak için duvarlarında delikler açıyor fakat henüz bir hazineye ulaşan olmadı.

MALİKANEYE NE OLACAĞI BELİRSİZ

20 dönüm gibi geniş bir araziye yayılan malikanede tenis kortu, helikopter pisti olarak da kullanılabilen futbol sahası, ahırlar, motosiklet pistleri ve 120 kişilik güçlü bir güvenlik gücü bulunuyordu.

Yağmalama ve yıllarca süren ihmal sonucunda, yemyeşil dağlar ve turkuaz sularla çevrili La Manuela, artık geçmişteki ihtişamının yalnızca bir gölgesi haline geldi.

Bu malikane de tıpkı Escobar'ın milyonlarca dolarlık mülkleri gibi belirsizlik içinde kalakaldı.