Sanat galerisinde bir garip olay! Kendi eserini gizlice sergiledi başına gelmeyen kalmadı

10 Nisan 2024 13:11 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 14:18

Almanya'da bulunan en büyük modern sanat galerisi Pinakothek der Moderne'de 51 yaşındaki çalışan, kendi eserini gizlice sergiledi. Eserini asmak için duvarda iki delik açıp 60 santime 120 cm büyüklüğündeki eserini galeriye astı.

Yerel medya, galeri çalışanının "sanatının keşfedilmesi umuduyla bu hamleyi yaptığını" aktardı. Galerinin sözcüsü Tine Nehler, söz konusu eserin kısa süre asılı kaldığını duyurarak, galerideki yetkililerin böyle bir durumu hızla fark edeceğini söyledi.

GALERİDEN MEN EDİLDİ

Galerinin teknik hizmetler ekibinin üyesi olan çalışan, kendisini "serbest sanatçı" olarak tanımlıyor. Eser, galeri çalışanına geri verildi. Ancak çalışan hem işini kaybetti hem de galeriye girmekten men edildi.

Öte yandan Pinakothek der Moderne galerisinde, Pablo Picasso, Max Ernest ve Salvador Dali gibi sanatçıların eserleri de bulunuyor.