Şarkı söylemek için çıktı! Elbisesi sonu oldu

25 Nisan 2024 13:00 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 13:13

Bir şarkıcı konserin ortasında elbisesine takılıp kafasını sahneye çarptıktan sonra hayatını kaybetti. Şarkıcı, trajedi yaşandığında yerel bir huzurevinde yaşayan biri için 90. doğum günü adına sahne alıyordu.

31 yaşındaki vokalist iki şarkı söyledikten sonra kıyafetine takılıp düştü. Düşerken başını çarptı ve sahnede hareketsiz kaldı. İsmi açıklanmayan kadının solunumu durdu ve görevliler şok geçiren kalabalığın önünde onu hayata döndürmek için kalp masajı yapmaya çalıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Gösteri çalışanları, spot ışıklarının altında yatan kadına kalp masajı uyguladı. Kadın 12 Nisan'da Çin'in mega kenti Çongçing'de yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

Ancak sağlık görevlilerinin tüm müdahalelere rağmen hastaneye vardıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Sanatçı aynı günün erken saatlerinde kendini iyi hissetmediğini söylemişti. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.