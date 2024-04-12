Savaşın diğer yüzü... Rusya, Ukrayna'ya onlarca askerin cenazesini iade etti

12 Nisan 2024 15:02 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 15:02

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Ukrayna daha fazla bekleyemez

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Ukrayna daha fazla bekleyemez

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile savaşta ölen Ukraynalı askerlerin cenazelerinin ülkeye geri getirilmesiyle ilgili çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 99 askerin cenazesinin Ukrayna'ya iade edildiği aktarılan açıklamada, ölenlerin 77'sinin Donetsk yönünde, 20 askerin Zaporijya ve 2 askerin de Harkiv yönünde savaşan Ukraynalı askerlerden oluştuğu kaydedildi.

KALINTILARDAN KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Açıklamada, cenazelerin iadesinin Ukrayna Güvenlik Servisi, Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarıyla işbirliği içinde gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

İade edilen cenazelerin kalıntılarının kimlik tespiti yapılabilmesi için adli tıp kurumlarına gönderileceği, ardından cenazelerin defnedilmek üzere ailelerine teslim edileceği aktarıldı.