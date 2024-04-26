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26 Nisan 2024 11:51 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 11:52

Savaşın gerçek yüzü! Ailesinin geçimi için çamaşır yıkıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Yerinden edilen milyonlarca Filistinli geçimini sağlayabilmek ve hayata tutunabilmek için farklı yöntem ve iş kollarına başvuruyor.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor.

Savaşın gerçek yüzü! Ailesinin geçimi için çamaşır yıkıyor - 1. Resim

Filistinli Maha Sarsak ve ailesi, saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki el-Şucaiye kentinden göç etmek zorunda kaldı.

Savaşın gerçek yüzü! Ailesinin geçimi için çamaşır yıkıyor - 2. Resim

Şu anda Deyr el-Belah'taki El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde bir çadırda kalıyor.

Savaşın gerçek yüzü! Ailesinin geçimi için çamaşır yıkıyor - 3. Resim

Kardeşlerden en büyüğü olan Maha (15), ailesinin geçimini sağlayabilmek için bölgede yaşayan yerinden edilmişlerin çamaşırlarını yıkıyor.

Savaşın gerçek yüzü! Ailesinin geçimi için çamaşır yıkıyor - 4. Resim

Ancak su yetersizliğinden dolayı işini yapmakta zorlanmaya başlayan Filistinli kız ailesiyle birlikte yaşam mücadelesi veriyor.

Savaşın gerçek yüzü! Ailesinin geçimi için çamaşır yıkıyor - 5. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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