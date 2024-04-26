Savaşın gerçek yüzü! Ailesinin geçimi için çamaşır yıkıyor

26 Nisan 2024 11:51 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 11:52

Amerikan gençleri ayakta... Üniversitelerde Gazze direnişi büyüyor! 1968'ten beri bir ilk

Amerikan gençleri ayakta... Üniversitelerde Gazze direnişi büyüyor! 1968'ten beri bir ilk

Ölüm ve açlığa mahkum Gazze'de insanlık dışı görüntüler... Yardım kolileri için birbirlerini ezdiler

Ölüm ve açlığa mahkum Gazze'de insanlık dışı görüntüler... Yardım kolileri için birbirlerini ezdiler

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor.

Filistinli Maha Sarsak ve ailesi, saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki el-Şucaiye kentinden göç etmek zorunda kaldı.

Şu anda Deyr el-Belah'taki El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde bir çadırda kalıyor.

Kardeşlerden en büyüğü olan Maha (15), ailesinin geçimini sağlayabilmek için bölgede yaşayan yerinden edilmişlerin çamaşırlarını yıkıyor.

Ancak su yetersizliğinden dolayı işini yapmakta zorlanmaya başlayan Filistinli kız ailesiyle birlikte yaşam mücadelesi veriyor.