26 Nisan 2024 11:51 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 11:52
Savaşın gerçek yüzü! Ailesinin geçimi için çamaşır yıkıyor
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Yerinden edilen milyonlarca Filistinli geçimini sağlayabilmek ve hayata tutunabilmek için farklı yöntem ve iş kollarına başvuruyor.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor.
Filistinli Maha Sarsak ve ailesi, saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki el-Şucaiye kentinden göç etmek zorunda kaldı.
Şu anda Deyr el-Belah'taki El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde bir çadırda kalıyor.
Kardeşlerden en büyüğü olan Maha (15), ailesinin geçimini sağlayabilmek için bölgede yaşayan yerinden edilmişlerin çamaşırlarını yıkıyor.
Ancak su yetersizliğinden dolayı işini yapmakta zorlanmaya başlayan Filistinli kız ailesiyle birlikte yaşam mücadelesi veriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı