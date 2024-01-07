Savaşın zorluğu, ağır kayıplar... Ukrayna'daki vatanseverlik atmosferi kayboldu

07 Ocak 2024 11:47 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 11:53

Ukrayna ordusu, geçen ay en az 600 bin kişinin daha askere alınmasını talep etmiş, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de "ciddi rakam üzerinde müzakere edileceğini" duyurmuştu. Fransız haber ajansı AFP'nin haberinde, "ağır kayıpların ve neredeyse iki yıldır süren çetin siper savaşlarının, cepheye asker gönderme meselesiyle ilgili şiddetli tartışmalara yol açtığı" aktarıldı.

Ayrıca, Rusya lideri Vladimir Putin'in 24 Şubat 2022'de verdiği emirle başlayan savaşta, "Ukraynalıların kitleler halinde gönüllü olarak cepheye gittiği ilk aylardaki gibi bir vatanseverlik atmosferinin kalmadığı" savunuldu.

ASKERE ALIM YAŞINI 27'DEN 25'E DÜŞÜREN YASA TEKLİFİ SUNULMUŞTU

Zelenski yönetimi, geçen ay askere alım yaşının 27'den 25'e düşülmesi için parlamentoya yasa teklifi sunmuştu. Tasarıda asker kaçaklarına ehliyet kısıtlamaları gibi yeni cezalar getirilmesi de teklif edilmişti.

Tasarıyla ilgili görüşmeler sürerken, Ukrayna İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Dmitro Lubinets, cezaların artırılmasının doğru olmadığını savunarak "Rusya'yla savaşırken onlara dönüştüğümüz, yasaların artık işlemediği bir noktaya gelemeyiz" dedi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zalujni ise perşembe günkü açıklamasında, seferberlik yasasında bir an evvel uzlaşıya varılmasını isteyerek, bunun gerçekleşmemesi halinde milletvekillerinin kendilerinin cepheye gitmesi gerekeceğini belirtmişti.

KİEV YÖNETİMİ SAVAŞTAKİ KAYIPLARINI AÇIKLAMIYOR

AFP'nin aktardığına göre Ukrayna ordusunda yaklaşık 850 bin asker var fakat Kiev resmi olarak savaştaki kayıplarını açıklamıyor.

ABD'nin ağustosta aktardığı tahmini rakamlara göre, savaşın başından beri yaklaşık 70 bin Ukraynalı asker ölürken, 100 bin ila 120 bin asker de yaralandı. Washington, Rusya tarafında can kayıplarının 120 bin, yaralıların da 180 bin civarında olduğunu bildirmişti.

RUS ORDUSUNDA GÖREV YAPAN YABANCILARA YURTTAŞLIK VERİLECEK

Öte yandan Putin, perşembe günü imzaladığı yasayla Rus ordusunda görev yapmak isteyen yabancılara yurttaşlık verilmesini kolaylaştırdı.

Buna göre cephede savaşmak için orduyla bir yıl sözleşme imzalayan kişilerin Rus pasaportu başvuruları hızlandırılacak. Bu kapsamda normalde üç yıl sürecek işlemler, bir ayda tamamlanabilecek. Ayrıca yurttaşlık hakkından yabancı askerlerin eşleri, çocukları ve ebeveynleri de faydalanabilecek.

Putin, geçen ay yaptığı açıklamada 2023'te toplamda 486 bin kişinin orduya katıldığını bildirmişti. Rus lider ayrıca ordudaki asker sayısını 170 bin artırmış, böylelikle Rus Silahlı Kuvvetleri'nin personel sayısı 1 milyon 320 bini asker olmak üzere toplamda 2 milyon 209 bin 130'a yükselmişti.