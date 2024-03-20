Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! 8 kentte resmi tatil ilan edildi

20 Mart 2024 11:42 - Güncelleme : 20 Mart 2024 11:49

Kendisi ortaya çıkmadı ama Kate Middleton'a ait gizli belgeler sızdı!

Kendisi ortaya çıkmadı ama Kate Middleton'a ait gizli belgeler sızdı!

Irak'ta etkili olan şiddetli yağışlar hayatı adeta felç etti. Bilançonun ağırlaştığı sel felaketinin ardından 8 kentte resmi tatil kararı alındı.

Ülkenin kuzeyinde 2 gündür görülen şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bağdat, Erbil, Duhok, Kerkük, Musul, Vasıt, Anbar ve Diyala valilikleri tarafından yapılan açıklamada kötü hava şartları nedeniyle resmi tatil edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, tatilin belediye kurumları ile güvenlik güçlerini kapsamadığı aktarıldı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Sel felaketinden en çok etkilenen Duhok kentinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'den 4'e yükseldi. Duhok Sivil Savuma Müdürlüğü Sözcüsü Albay Bivar Abdülaziz, sel nedeniyle yaralanan bir kişinin kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını, 15 yaşında bir çocuğun ise elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ülkenin güneyinde de şiddetli yağışlar etkili oldu. Zikar kentine bağlı el-Rifai ilçesinde bir evin şiddetli yağış nedeniyle çökmesi sonucu bir kadının ağır yaralandığı bildirildi.