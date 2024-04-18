Selde hayatta kalmaya çalışan kedi, arabanın kapı koluna sıkı sıkı tutundu

18 Nisan 2024 14:16 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:23

Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) vuran sel felaketi ülkenin tüm sokaklarını göle çevirdi. Yağan yağış hayatı felç etti. Dubai başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinden gelen görüntüler şaşkına çevirdi.

KAPI KOLUNA TUTUNDU

Sel suyunda mahsur kalan bir kedi, otomobilin kapı koluna tutunarak yardım bekledi. Hayatta kalmaya çalışan kedinin yardımına Dubai polisi koştu. Bir polis, kanoyla yaklaşarak kediyi kurtardı. Dubai Medya Ofisi kurtarma anlarının yer aldığı videoyu, "Dubai'de her hayat önemlidir" notuyla paylaştı.

Öte yandan BAE’de 75 yılın en yüksek yağış miktarı görülürken, aracı sel sularına kapılan 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.