Servisi kaçıran 9 yaşındaki çocuk annesinin aracıyla trafiğe çıktı! Polisle ilginç diyalog

09 Nisan 2024 09:59 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 10:10

Kaliforniya'da bir okula giden 9 yaşındaki çocuk, servisi kaçırınca hiç yapmaması gereken bir şey yaptı. Annesinin arabasının anahtarlarını gizlice alarak yola koyulan çocuk bir felakete yol açmadan polisin radarına takıldı.

Polis takibine takılan küçük çocuğu durduran memur Terry Dunn, gördükleri karşısında şoke olduğunu dile getirdi:

"Şok oldum, başka polis memurları da geldi ve buna kimse inanamadı.''

''OKULA GİTMEYE ÇALIŞIYORDUM''

Polis memuru, küçük çocuğun oldukça sıradan bir şekilde, ''Üzgünüm, okula gitmeye çalışıyordum'' dediğini anlattı:

"İçeride küçük bir kafa fark ettim; alışılmadık bir durum. Devriye aracımdan indim, yaklaştım ve yaklaşırken 9 yaşlarında bir çocuk olduğu anlaşılan birini gördüm. Kafasını dışarı çıkardı ve şöyle söyledi; Üzgünüm, okula gitmeye çalışıyordum."

POLİSTEN AİLELERE UYARI

"Ailesiyle temasa geçtik ve herkes olay yerine geldi. Kimsenin canı yanmasa da bu olayın, arabanın anahtarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde tutmanın ve çocuklara sürücü güvenliğinin ve yasaların önemini öğretmesinin bir ders olması gerektiğini düşünüyorum. Umarım pek çok insan bunu dikkate alır ve bundan ders çıkarır. Gelecekte tekrarlanmayacağını umuyorum.''

OKULA GİTMEKTE ISRARCIYDI

Memur Dunn, bu kadar olaydan sonra çocuğun gerçekten okula gitmekte ısrarcı olduğunu da sözlerine ekledi.