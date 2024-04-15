Sidney saldırganı 'terörist Müslüman' iddiası yalan çıktı!

15 Nisan 2024 15:33 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 15:43

Sidney'de peş peşe bıçaklı saldırılar: Bu kez Piskoposu hedef aldı işte o anlar

Sidney'de peş peşe bıçaklı saldırılar: Bu kez Piskoposu hedef aldı işte o anlar

Sydney’de cumartesi günü 40 yaşındaki Joel Cauchi'nin bir alışveriş merkezinde düzenlediği bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırgan polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Avustralya'da 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili terörist, bir Müslüman" iddiasının yalan olduğu belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Avustralya'da 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili terörist, bir Müslüman" iddiası doğru değildir.''

''Avustralya'nın Sidney kentinde Westfield Bondi Junction alışveriş merkezinde yaşanan saldırıda 40 yaşındaki Joel Cauchi, altı kişiyi bıçakla öldürdükten sonra polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmiştir.''

''Olayın ardından saldırganın anne ve babası açıklama yapmış, oğullarının "akıl sağlığının yerinde olmadığını" ve yaşanan hadiseden çok üzgün olduklarını belirtmişlerdir.''

''Saldırının ardından soruşturma başlatan Avustralya polisi, saldırganın Müslüman olduğuna dair herhangi bir sonuca ulaşmamış ve konuyu terör eylemi olarak tanımlamamıştır. ''

''Daily Mail Australia Gazetesi ise saldırıda öldürülen güvenlik görevlisinin Pakistanlı bir Müslüman olduğunu ve insanları korumaya çalışırken öldürüldüğünü kaydetmiştir.''

''İslamofobik propaganda amacıyla kamuoyuna servis edilen asılsız iddialara itibar etmeyiniz.''