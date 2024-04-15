Sidney'de peş peşe bıçaklı saldırılar: Bu kez Piskoposu hedef aldı işte o anlar

15 Nisan 2024 14:30 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 14:43

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İran İsrail'e, İsrail Gazze'ye saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sidney'de 7 kişinin öldürüldüğü, 8 kişinin yaralandığı bıçaklı AVM saldırısının ardından bu kez de kilisede piskopos bıçaklandı. Wakeley'deki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde gerçekleşen törende vaaz veren Piskopos Mar Mari Emmanuel bıçaklı saldırıya uğradı.

GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARI ANLATIYORDU

Piskopos Mar Mari Emmanuel, Gazze’deki deneyimlerini anlatıp, Gazze’de küçük çocukların öldürülmemesi gerektiğini anlatırken bıçaklı saldırıya uğradı.

SALDIRGAN BIÇAĞI YÜZÜNE BOYNUNA SAPLADI

İnternete düşen görüntülerde sakin bir şekilde piskoposun yanına yaklaşan saldırganın elindeki bıçağı Mar Mari Emmanuel'in yüzüne ve boyun bölgesine sapladığı görülüyor.

PİSKOPOS DAHİL 4 KİŞİ YARALANDI

Olayın ardından basına açıklamalarda bulunan emniyet yetkilileri piskopos dahil 4 kişinin yaralandığını ve tedavilerinin hastanede devam ettiğini aktardı.

AVM'DE BIÇAKLI SALDIRI

Avusturalya’nın Sydney kentinde geçtiğimiz günlerde Westfield Bondi Junction alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı paniği yaşanmıştı. Yeni Güney Galler polisi, elindeki bıçakla etrafına saldıran erkek saldırganın 9 kişiyi yaraladığını açıklamıştı.

Bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu bildiren polis olayda biri küçük çocuk 5 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Son olarak ölü sayısının 7'ye çıktığı bildirilmişti.

Saldırganın da olay yerinde polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklanırken saldırganın, saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği aktarılmıştı.