Şili'de polislere kanlı pusu! 3 gün ulusal yas ilan edildi

28 Nisan 2024 15:55 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 16:17

Güney Amerika ülkesi Şili'de 3 polisin öldürüldüğü kanlı pusunun ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Arauco eyaletine bağlı Canete kentinde dün yaşanan olayda, acil durum ihbarı alan polisler olay yerine intikal ederken pusuya düşürüldü. Polislerin içinde olduğu araç kurşun yağmuruna tutulduktan sonra ateşe verildi. Saldırıda 3 polis memuru hayatını kaybetti.

DEVLET BAŞKANI 3 GÜN ULUSAL YAS İLAN ETTİ

Acil durum ihbarlarının sahte olduğu anlaşılan saldırının ardından Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, 3 polisin hayatını kaybetmesinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği ve nedeni henüz bilinmezken olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

"SUÇLULARI BULACAĞIZ"

Devlet Başkanı Gabriel Boric, olaya ilişkin açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tüm ülke yas tutuyor. Kalp kırıklığı, üzüntü ve öfke var. Ancak bu duygular bizi durdurmuyor aksine harekete geçiriyor. Suçluların peşine düşecek, onları bulacak ve yargılayacağız. Onlar adalete teslim olacaklar. Bunun için polis güçlerimize vereceğiniz sınırsız desteğin yanı sıra iyi şey birlik olmaktır. Burada söz konusu olan sağ ya da sol, iktidar ya da muhalefet değil, söz konusu olan adaleti sağlamak için tek bir güç olarak birlikte hareket etmektir. Her bir polis memurunun ve polis memurunun acılarında yanındayız. Polislerimiz huzur içinde yatsınlar."