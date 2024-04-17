Sirkten kaçan fil trafiktekileri şoke etti! Sosyal medya bu anları konuştu

17 Nisan 2024 12:36 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 12:59

Otelde korkunç olay! Biri kendi kanında boğuldu biri yaralı bulundu

Otelde korkunç olay! Biri kendi kanında boğuldu biri yaralı bulundu

Evin çatısına düşüp zemini de delen nesnenin ne olduğu ortaya çıktı

Evin çatısına düşüp zemini de delen nesnenin ne olduğu ortaya çıktı

Montana eyaletinin Butte kentinde Viola adında bir fil, merkezde düzenlenen Ürdün Dünya Sirki'nden kaçtı. Sirkte bakıcılarının banyo yaptırdığı anlarda bir fırsat bulup kaçan fil, yola atladı ve arabaların arasına daldı.

Yol boyunca koşarak ilerleyen fil, trafiği durdurdu. Sürücüler, caddenin karşı tarafına geçene kadar fili şaşkınlıkla izlediler.

SOSYAL MEDYA O ANLARI KONUŞTU

Filin peşine, elinde kanca ile bakıcıları takıldı ve fili sirke geri götürmeye çalıştı. O anlar çevredekiler tarafından kayda alındı ve sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, o anlara ilişkin yüzlerce yorum yaptılar.

FİL KISA SÜREDE YAKALANDI

Yetkililer ise kaçan filin kısa bir süre sonra güvenli bir şekilde sirke geri götürüldüğünü duyurdular.

DERNEKTEN SİRKLERE TEPKİ

Hayvan Refahı Derneği ise Ürdün Dünya Sirki'nden daha önce de bir filin kaçtığını belirtti. Dernek, fili yakalamak için kanca kullanılmasının doğru olmadığını, "Sirklerdeki filler şiddetle eğitiliyor, sağlıklarına zararlı numaralar yapmaya zorlanıyor ve saatlerce zincire vuruluyorlar. Bu tür kaçışlar da halkı ve fili tehdit ediyor.'' ifadeleriyle dile getirdi.