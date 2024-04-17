Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Sirkten kaçan fil trafiktekileri şoke etti! Sosyal medya bu anları konuştu
17 Nisan 2024 12:36 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 12:59

Sirkten kaçan fil trafiktekileri şoke etti! Sosyal medya bu anları konuştu

ABD'nin Montana eyaletinin Butte kentinde trafiktekileri şoke eden bir olay yaşandı. Bir fil, trafiğe fırladı ve araçların arasından koşarak kaçtı. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri

Montana eyaletinin Butte kentinde Viola adında bir fil, merkezde düzenlenen Ürdün Dünya Sirki'nden kaçtı. Sirkte bakıcılarının banyo yaptırdığı anlarda bir fırsat bulup kaçan fil, yola atladı ve arabaların arasına daldı.

Sirkten kaçan fil trafiktekileri şoke etti! Sosyal medya bu anları konuştu - 1. Resim

Yol boyunca koşarak ilerleyen fil, trafiği durdurdu. Sürücüler, caddenin karşı tarafına geçene kadar fili şaşkınlıkla izlediler. 

Sirkten kaçan fil trafiktekileri şoke etti! Sosyal medya bu anları konuştu - 2. Resim

SOSYAL MEDYA O ANLARI KONUŞTU

Filin peşine, elinde kanca ile bakıcıları takıldı ve fili sirke geri götürmeye çalıştı. O anlar çevredekiler tarafından kayda alındı ve sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, o anlara ilişkin yüzlerce yorum yaptılar.

Sirkten kaçan fil trafiktekileri şoke etti! Sosyal medya bu anları konuştu - 3. Resim

FİL KISA SÜREDE YAKALANDI

Yetkililer ise kaçan filin kısa bir süre sonra güvenli bir şekilde sirke geri götürüldüğünü duyurdular. 

Sirkten kaçan fil trafiktekileri şoke etti! Sosyal medya bu anları konuştu - 4. Resim

DERNEKTEN SİRKLERE TEPKİ

Hayvan Refahı Derneği ise Ürdün Dünya Sirki'nden daha önce de bir filin kaçtığını belirtti. Dernek, fili yakalamak için kanca kullanılmasının doğru olmadığını, "Sirklerdeki filler şiddetle eğitiliyor, sağlıklarına zararlı numaralar yapmaya zorlanıyor ve saatlerce zincire vuruluyorlar. Bu tür kaçışlar da halkı ve fili tehdit ediyor.'' ifadeleriyle dile getirdi.

Sirkten kaçan fil trafiktekileri şoke etti! Sosyal medya bu anları konuştu - 5. Resim

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...