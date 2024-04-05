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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 14:01 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 14:27

Skandal hayvan istifçiliği! Sadece evi değil arabayı hatta otel odasını da doldurmuşlar

ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan bir çiftin evinde, arabasında hatta kaldıkları otel odasından bile hayvan çıktı. Üstelik hayvanların çoğu telef olmuştu. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Skandal hayvan istifçiliği! Sadece evi değil arabayı hatta otel odasını da doldurmuşlar

Dehşet verici olay ABD'nin Nevada eyaletinde gün yüzüne çıktı. Bir çift, evlerine, arabalarına hatta otel odalarına çok sayıda hayvan istifledi. Boulder Şehri Polis Departmanı'na (BCPD) bir arabanın içinde onlarca hayvanı olduğuna dair ihbar almasının ardından acı olay gün yüzüne çıktı. 

HER YERDEN HAYVAN ÇIKTI

Polisler, Nevada yolu yakınlarında çiftin aracını kenara çekmelerini istedi. Çift, aracın camını açınca ise içeriden ölü hayvan kokusu yayılmaya başladı. Aracın içinden 51 ginepig ve tavşan çıktı. Hayvanlar çeşitli plastik alışveriş poşetleri ve valizlerin içindeydi. Ginepiglerden 11'i çoktan ölmüşken 4'ü de daha sonra telef oldu. 

Skandal hayvan istifçiliği! Sadece evi değil arabayı hatta otel odasını da doldurmuşlar - 1. Resim

Polisler, eve ve Las Vegas'taki bir otelde olduğunu öğrendikleri diğer hayvanlar için de harekete geçtiler. Memurlar otel odasına vardıklarında içeride 30 köpek buldular, 10 tanesi ise çoktan ölmüştü. 

Çiftin evindeyse 15 köpek ve daha fazla sayıda ginepig bulundu.

HAYVANLARIN TAM SAYISI BİLİNEMİYOR

Basın açıklamasında konuşan Boulder Şehri Hayvan Kontrol'de süpervizör Ann Inabnitt, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu hayvanların veteriner tedavisi muhtemelen binlerce dolara mal olacak. Ayrıca bazı evcil hayvanların hamile olduğunu tespit ettik, bu nedenle el koyduğumuz hayvanların tam sayısını öğrenmemiz haftalar alabilir. Bize ihbarda bulunan kişinin çabalarına ve memurların soruşturmayı araştırmak için hızla harekete geçmesine minnettarım.''

Skandal hayvan istifçiliği! Sadece evi değil arabayı hatta otel odasını da doldurmuşlar - 2. Resim

11 AYRI SUÇTAN DAVA AÇILDI

Yerel haber kanalı KSNV, 79 yaşındaki Timothy Miller ve 72 yaşındaki Carolyn Luke çiftine bir hayvana işkence etmek, yaralamak, terk etmek ya da aç bırakmak gibi 11 ayrı suçtan dava açıldığını bildirdi.

BCPD'ye göre bunlar çiftin işlediği iddia edilen ilk suçlar olduğu için kabahat diye değerlendiriliyor. Las Vegas'taki diğer davaları ağır suçtan açılabilir.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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