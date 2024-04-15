Slovakya, Türk vatandaşlarından Schengen vizesi istiyor

15 Nisan 2024 19:03 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 19:06

Slovakya, Türk ziyaretçilerin Slovakya'ya giriş yapabilmek için vize almalarını zorunlu kılıyor. Önceden sınırda vize alma imkanı bulunan Slovakya, Schengen vizesi gereksinimini Türkiye'den gelen ziyaretçiler için de uygulamaya başlamıştır.

SLOVAKYA VIZESI NE KADAR SÜREDE ÇIKAR?

Slovakya vizesi başvurusunun sonuçlanma süresinin ortalama 7 iş günü olduğu belirtilmektedir. Ancak bu süre konsoloslukların takdirindedir ve başvuru sahiplerinin önceki vize geçmişleri dikkate alınır. Başvuru sürecinin ne kadar süreceği kesin değildir.

SCHENGEN VIZESI KAÇ TL 2024?

Avrupa Komisyonu, 2024'te Schengen vizesi ücretlerinin arttırılması için bir teklif sundu. Eğer bu teklif onaylanırsa, Schengen vizesi ücreti yüzde 12 artacak ve 90 euro olacak.