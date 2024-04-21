Sokak partisi katliamının detayları: 200 - 300 kişiye saldırdılar, ölü ve yaralılar var

21 Nisan 2024 11:35 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 11:53

Cumartesi günü Memphis, Tennessee'de bir sokak partisine en az iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı. Polis, partide 200-300 kişi olduğunu duyurdu.

SALDIRGANLAR YAKALANAMADI

Şimdiye kadar olaya ilişkin hiç kimse gözaltına alınmadı. Silahlı saldırının sebebi ise ortaya çıkmadı. Memphis Polis Şefi CJ Davis, hayatını kaybeden iki kişinin erkek olduğunu açıkladı.

Polise göre, çok sayıda yaralı, özel araçlarla hastanelere taşındı. Altı yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

POLİS HALKTAN YARDIM İSTEDİ

Polis Şefi Davis, olay yerinden video görüntüleri aldığını ve sorumluların arandığını bildirdi. Ayrıca olayın görüntülerini veya bilgilerini elinde bulunduran herkesin kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmesini istedi.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİNDE ÇOK SAYIDA SİLAH SESİ

Öte yandan sosyal medyada saldırıya ilişkin ortaya çıkan görüntülerde çok sayıda silah sesi geldiği duyuluyor.