Solingen'de 4 Türk'ü öldüren yangını çıkaran kundakçı yakalandı
Almanya'nın Solingen şehrinde 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşının öldüğü yangının şüphelisi yakalandı.
Almanya'nın Solingen şehrinde 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşlarının, kundaklama sonucu çıkan yangında ölmesinden 2 hafta sonra şüpheli yakalandı.
ŞÜPHELİ ESKİ KİRACI ÇIKTI
Alman medyası, 39 yaşındaki şüphelinin pazartesi günü bir kişiyi palayla yaraladığı için gözaltına alındığını aktardı. Saldırganın evinde yapılan aramada kundaklama olayına ait kanıtlar bulunduğu bildirildi.
Şüpheli şahsın kira borçları sebebiyle evden tahliye edildiği ve ev sahibi ile husumeti olduğu ifade ediliyor.
NE OLMUŞTU?
Almanya'nın Solingen şehrinde 4 katlı binada çıkan yangının nedeninin kundaklama olduğu açıklanmıştı. Yangında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti 9 kişi ise yaralanmıştı.
İtfaiyeden yapılan açıklamada, 4 katlı binanın 2. katında başlayan yangına çatı katındaki evlerinde gece uyurken yakalandıkları belirtilmişti.
SOLİNGEN FACİASI
Solingen Faciası 29 Mayıs 1993 tarihinde Almanya'nın Solingen şehrinde, Türk kökenli Durmuş ve Mevlüde Genç çiftinin müstakil evinin neonaziler tarafından kundaklanması sonucu aileden beş kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırıdır.
Solingen'de 29 Mayıs 1993 tarihinde meydana gelen saldırıda, dört aşırı sağcı Alman, Genç ailesinin evini kundaklamış, olayda ailenin beş bireyi hayatını kaybetmişti. Genç ailesinden hayatını kaybedenler: Gürsün İnce, Hatice, Hülya, Saime Genç ile Gülistan Öztürk'tür.