Solingen'de 4 Türk'ü öldüren yangını çıkaran kundakçı yakalandı

10 Nisan 2024 15:27 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 15:37

Almanya'nın Solingen şehrinde 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşlarının, kundaklama sonucu çıkan yangında ölmesinden 2 hafta sonra şüpheli yakalandı.

ŞÜPHELİ ESKİ KİRACI ÇIKTI

Alman medyası, 39 yaşındaki şüphelinin pazartesi günü bir kişiyi palayla yaraladığı için gözaltına alındığını aktardı. Saldırganın evinde yapılan aramada kundaklama olayına ait kanıtlar bulunduğu bildirildi.

Şüpheli şahsın kira borçları sebebiyle evden tahliye edildiği ve ev sahibi ile husumeti olduğu ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın Solingen şehrinde 4 katlı binada çıkan yangının nedeninin kundaklama olduğu açıklanmıştı. Yangında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti 9 kişi ise yaralanmıştı.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, 4 katlı binanın 2. katında başlayan yangına çatı katındaki evlerinde gece uyurken yakalandıkları belirtilmişti.

SOLİNGEN FACİASI

Solingen Faciası 29 Mayıs 1993 tarihinde Almanya'nın Solingen şehrinde, Türk kökenli Durmuş ve Mevlüde Genç çiftinin müstakil evinin neonaziler tarafından kundaklanması sonucu aileden beş kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırıdır.

Solingen'de 29 Mayıs 1993 tarihinde meydana gelen saldırıda, dört aşırı sağcı Alman, Genç ailesinin evini kundaklamış, olayda ailenin beş bireyi hayatını kaybetmişti. Genç ailesinden hayatını kaybedenler: Gürsün İnce, Hatice, Hülya, Saime Genç ile Gülistan Öztürk'tür.